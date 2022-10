Red Bull Salzburg x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Valendo a liderança do Grupo E, equipes voltam a campo nesta terça (25), pela UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Separados por apenas um ponto e valendo a liderança do Grupo E, RB Salzburg e Chelsea entram em campo nesta terça-feira (25), às 13h45 (de Brasília), na Alemanha, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Depois de empatar com o Manchester United em 1 a 1 na última rodada da Premier League, o Chelsea volta as atenções para a Liga dos Campeões. Atualmente, os Blues são os líderes do Grupo E, com sete pontos (duas vitórias, um empate e uma derrota).

O técnico Graham Potter trata como dúvida a presença de Koulibaly, com dores no joelho. Caso não esteja apto, Chilwell é o provável substituto.

Já o RB Salzburg, com seis pontos (três empates e uma vitória), busca apenas a vitória para assumir a liderança do grupo.

Strahinja Pavlovic e Benjamin Sesko disputam uma vaga no ataque no lugar de Junior Adamu.

Na rodada de estreia da UCL 22/23, o Salzburg surpreendeu o Chelsea ao vencer por 1 a 0, com gol de Orsic.

Prováveis escalações

Escalação do provável RB SALZBURG: Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Okafor, Sesko (Pavlovic).

Escalação do provável CHELSEA: Kepa; Azpilicueta, Chalobah, Silva, Chilwell; Gallagher, Jorginho, Loftus-Cheek; Mount, Havertz, Sterling.

Desfalques

RB Salzburg

Justin Omoregie, Fernando, Ousmane Diakite, Nicolas Capaldo, Sekou Koita e Dijon Kameri, lesionados, são desfalques certos.

Chelsea

Wesley Fofana e Reece James, lesionados, e N'Golo Kante, que realizou uma cirurgia no tendão, seguem fora.

Quando é?

Getty Images

• Data: terça-feira, 25 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Estádio Salzburg – Salzburg, ALE

• Arbitragem: SANDRO SCHARER (árbitro), STEPHANE DE ALMEIDA e BEKLM ZOGAJ (assistentes), ALESSANDRO DUDIC (quarto árbitro) e FEDAYL SAN (AVAR)