RB Leipzig x Real Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Merengues entram em campo nesta terça (25) já classificados às oitavas de final da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Já classificado às oitavas de final da Champions League, o Real Madrid visita o RB Leipzig nesta terça-feira (25), às 16h (de Brasília), na RB Arena, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Space, na TV fechada, e na HBO Max, no streaming.

Invicto em todas as competições na temporada, o Real Madrid está na liderança isolada do Grupo F, com 10 ponto (três vitórias e um empate), e garantiu a classificação para a próxima fase com duas rodadas de antecedência. Já no Campeonato Espanhol, vem de vitória sobre o rival Sevilla por 3 a 1.

Visando o primeiro lugar do grupo, o técnico Carlo Ancelotti deve mandar a campo o que tem de melhor. Porém,

Rudiger pode entrar no lugar de Ferland Mendy.

Ainda sem contar com Benzema, com fadiga muscular, o treinador seguirá com Valverde, Rodrygo e Vinicíus Junior na frente. Do outro lado, o RB Leipzig, na vice-liderança com seis pontos (duas vitórias e duas derrotas), briga com o Shakhtar pela segunda vaga. Na segunda rodada, os merengues venceram por 2 a 1, com gols de Vini Jr. e Rodrygo, no Santiago Bernabéu. A campanha do Real Madrid na Champions League 2022/23 Celtic 0 x 3 Real Madrid - 6 de setembro de 2022

Real Madrid 2 x 0 RB Leipzig - 14 de setembro de 2022

Real Madrid 2 x 1 Shakhtar Donetsk - 5 de outubro de 2022

Shakhtar Donetsk 1 x 1 Real Madrid - 11 de outubro de 2022

RB Leipzig x Real Madrid - 25 de outubro de 2022

Real Madrid x Celtic - 2 de novembro de 2022 A campanha do RB Leipzig na Champions League 2022/23 RB Leipzig 1 x 4 Shakhtar Donetsk - 6 de setembro de 2022

Real Madrid 2 x 0 RB Leipzig - 14 de setembro de 2022

RB Leipzig 3 x 1 Celtic - 5 de outubro de 2022

Celtic 0 x 2 RB Leipzig - 11 de outubro de 2022

RB Leipzig x Real Madrid - 25 de outubro de 2022

Shakhtar Donetsk x RB Leipzig - 2 de novembro de 2022

Prováveis escalações

Escalação do provável REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius Junior.

Escalação do provável RB LEIPZIG: Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Raum; Haidara, Schlager; Szoboszlai, Nkunku, Werner; A Silva.

Desfalques

Real Madrid

Karim Benzema, com fadiga muscular, segue fora ao lado de Dani Ceballos e Mariano Diaz.

RB LEIPZIG

Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Konrad Laimer e Peter Gulacsi, estão fora.

Quando é?

• Data: terça-feira, 25 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: RB Arena – Leipzig, ALE

• Arbitragem: DANIELE ORSATO (árbitro), CIRO CARBONE e ALESSANDRO GLALLATINI (assistentes), DANIELE DOVERI (quarto árbitro) e PAOLO VALERI (AVAR)