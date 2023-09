RB Bragantino x Grêmio: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (14), no Nabizão; veja como acompanhar na TV e na internet

kRB Bragantino e Grêmio se enfrentam na noite desta quinta-feira (14), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Lutando para se manter no G-4 do Brasileirão, o Grêmio volta a campo embalado com duas vitórias consecutivas. Até aqui, registra 12 vitórias, três empates e seis derrotas. Um aproveitamento de 61% no torneio.

Do outro lado, o RB Bragantino, com 36 pontos, vem de empate sem gols com o Cruzeiro. Visando o confronto, o capitão Léo Ortiz destacou a importância do confronto direto com o Grêmio e a presença do atacante Luis Suárez.

"É um jogador fora da curva. Top mundial ainda eu acho, até pela qualidade que ele tem. Mesmo fisicamente hoje não sendo a mesma coisa, a qualidade dele vem sendo demonstrada. Você vê os jogos e vê que, quando ele toca na bola, sempre sai algo diferente, seja um gol ou uma assistência. A preparação é conforme o time do Grêmio. Sabemos que temos que tentar fazer a bola chegar o menos possível para ele, porque ele é o cara que pode ser o diferencial. Mas sabemos que, quando ele pegar, temos que estar próximos para diminuir esse espaço dele e que não consiga colocar a qualidade dele em campo", afirmou o zagueiro.

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o RB Bragantino soma cinco vitórias, contra quatro do Grêmio, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 3 a 3.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom Silva, Matheus Fernandes (Raul) e Lucas Evangelista (Eric Ramirez); Helinho, Thiago Borbas (Sasha) e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Desfalques

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Bitello e Geromel estão fora.

Quando é?