RB Bragantino x Botafogo: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (12), no Nabizão; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto direto pelo título, RB Bragantino e Botafogo se enfrentam na tarde deste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista pela 34ª do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Alagoas, Piauí, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e as cidades de Taubaté-SP e São José dos Campos-SP) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view, com narração de Luis Roberto e os comentários de Roger Flores e Diego Ribas (veja a programação completa aqui).

Com 58 pontos, o RB Bragantino perdeu a oportunidade de assumir a liderança na última rodada, quando foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0 no Morumbi. Agora, o Massa Bruta precisa vencer em casa para seguir sonhando com o título inédito. Para o confronto, o técnico Pedro Caixinha não poderá contar com Helinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vitinho, Matheus Gonçalves e Sorriso brigam por uma vaga.

Do outro lado, o Botafogo está enfrentando uma crise, com quatro derrotas consecutivas, permitindo que os adversários se aproximem na tabela de classificação. Com 59 pontos, o Alvinegro viu sua situação complicar ainda mais após a derrota para o Grêmio por 4 a 3, mesmo tendo aberto 3 a 1 no placar. Tiquinho Soares, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma nova vitórias, contra sete do RB Bragantino, além de seis empates. No último confronto válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2023, o Alvinegro venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Cuesta e Hugo (Marçal); Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Eduardo) e Tchê Tchê; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Lúcio Flávio.

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Helinho; Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

RB Bragantino

Helinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?