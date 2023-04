Rayo Vallecano x Barcelona ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), pela 31ª rodada da La Liga; veja como acompanhar na internet

Rayo Vallecano e Barcelona se enfrentam na tarde desta quarta-feira (26), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madrid, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Com 76 pontos e liderança isolada, o Barcelona procura conquistar sua segunda vitória consecutiva. Depois de dois empates consecutivos, eles venceram o Atlético de Madrid na última rodada por 1 a 0. A ausência de Busquets, suspenso, pode levar Franck Kessie de volta ao time titular para atuar como pivô.

Na última rodada, o Vallecano perdeu por 2 a 1 para o Real Sociedad. Atualmente, a equipe ocupa a nona posição na tabela com 40 pontos, tendo conquistado 10 vitórias, 10 empates e 10 derrotas até o momento.

Em 42 jogos disputados entre as equipes, o Barcelona soma 27 vitórias, contra seis do Rayo Vallecano, além de nove empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol 2022/23, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, F. Garcia; Ciss, Valentin; Palazon, Trejo, A. Garcia; Camello.

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Alonso, Balde; Gavi, Kessie, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Torres.

Desfalques

Rayo Vallecano

Radamel Falcao, com lesão muscular, é desfalque, assim como Santi Comesana, que cumprirá suspensão.

Barcelona

Andreas Christensen, Sergi Roberto, Ousmane Dembele seguem lesionados. Busquets cumprirá suspensão.

Quando é?