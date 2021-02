Raphael Veiga lembra avô falecido: "Sem o senhor eu não seria palmeirense!"

Campeão da Libertadores com o Palmeiras, meia exaltou a conquista e prestou homenagem a familiar

Raphael Veiga utilizou suas redes sociais para comemorar o título da Libertadores 2020. Na publicação, no Instagram, agradaceu família, amigos, namorada e torcedores. A maior homenagem foi ao avô, já facelido, que o fez ser torcedor do Verdão.

"Valeu a pena cada suor, cada dia nublado, para cumprir minha promessa escrita nesse bilhete, espero do fundo do meu coração, que aí do céu o Senhor esteja muito feliz!", afirmou o atleta, de 25 anos.

"É para o senhor, Vô, eu te dou esse título! Pq sem o senhor, eu não seria palmeirense!", acrescentou o jogador, em outro trecho da carta.