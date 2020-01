Ralf fora do Corinthians faz torcida lamentar e homenagear: "sai o jogador, fica o ídolo"

Em sua primeira entrevista coletiva como treinador do para 2020, Tiago Nunes confirmou que o meio-campista Ralf não seguirá no clube.

Aos 35 anos, o volante, que chegou em 2010 e virou ídolo pela entrega e títulos conquistados, tinha contrato até o final do próximo ano. Contudo, a nova comissão técnica não pensa em usá-lo nesta atual temporada.

Embora boa parte dos torcedores corintianos concordem que chegou o momento da despedida, as reações nas redes sociais foram de homenagens ao ídolo.

Ralf disputou 437 jogos, marcou dez gols e conquistou oito títulos, dentre os quais três estaduais (2013, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2011 e 2015), uma Libertadores (2012) e um (2012). Ainda não se sabe qual equipe o meio-campista irá defender.

OPINIÃO👇



Ralf é muito ídolo. Pelas atuações, pela raça, pelos títulos e pelo respeito que sempre teve com a camisa do Corinthians!



Mas chega um momento na carreira de qualquer profissional que a “gratidão” não pode estar à frente do momento.



Ralf merece uma grande despedida!