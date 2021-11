Raio-X da Libertadores: as apostas para a final entre Palmeiras e Flamengo

Faltando pouco mais de duas semanas para a grande final da Copa Libertadores da América 2021, elaboramos um raio-X com as principais previsões e apostas para o tão esperado confronto entre Flamengo e Palmeiras.

As cotações apresentadas neste artigo são fornecidas pela Betano, em colaboração com o site BônusdeApostas.com. Os dados foram pesquisados no dia 11 de novembro de 2021.

Vencedor do torneio

Flamengo - 1.57

Invicto na competição e com um ótimo retrospecto contra o Palmeiras nos últimos anos, o Rubro-Negro carioca aparece como franco favorito para levantar o troféu nos sites de apostas. A cotação de 1.57 significa que o torcedor confiante no tricampeonato do Mengão fatura R$57 com uma aposta simples de R$100.

Pode parecer pouco, mas, levando em consideração as estatísticas do torneio até aqui, o favoritismo por parte dos cariocas realmente se justifica. São 9 vitórias em 12 jogos, sendo 6 na fase mata-mata.

O ataque do Flamengo continua impressionando em 2021. São 30 gols marcados na Libertadores esse ano, dez deles anotados por Gabriel Barbosa, artilheiro isolado da competição.

A estrela de Giorgian De Arrascaeta também continua brilhando forte no torneio de maior prestígio da América do Sul: são 5 assistências e 4 gols marcados pelo uruguaio na campanha até aqui. Agora, o Flamengo trabalha intensamente para ter o meia em campo a tempo da decisão, e formar o quarteto que encantou a América em 2019 ao lado de Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel.

Palmeiras - 2.40

Mesmo sendo o atual campeão, o Palmeiras chega com status de azarão em Montevidéu. É bem verdade, porém, que esta foi exatamente a mesma situação na semifinal: especialistas apontavam o Atlético Mineiro como favorito, mas foi o Alviverde paulista que avançou à grande final pelo segundo ano consecutivo.

A cotação de 2.40 significa que o torcedor confiante no tricampeonato do Verdão fatura nada mais, nada menos, do que R$140 com uma aposta simples de R$100. Nada mal para quem acredita na força do time comandado pelo português Abel Ferreira em competições de mata-mata.

Os pontos fortes dos paulistas são bem conhecidos desde o início de trabalho do técnico português na Academia. Um time muito bem postado na defesa, e um ataque rápido e letal. São 27 gols marcados na Libertadores 2021, seis deles anotados por Rony, e quatro por Raphael Veiga.

O armador palmeirense vive atualmente a melhor fase de sua carreira, e será peça-chave na decisão no Uruguai. O experiente zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, o ídolo Dudu, e o goleiraço Weverton, da seleção brasileira, completam a forte espinha dorsal do Palmeiras. Aliás, Weverton está indicado ao prêmio “Best of the Tournament”, e conta com uma grande atuação na final para ser eleito craque da Libertadores 2021.