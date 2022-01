Rafinha e São Paulo se unem para expurgar maldições recentes

Marcio Rafael Ferreira de Souza, o lateral-direito conhecido meramente como Rafinha, foi apresentado no São Paulo na quinta-feira de 17 de janeiro e declarou, novamente, que veio para ajudar e que é torcedor do clube do qual faz agora parte.

No entanto, essa história é bem comum: no São Paulo, inclusive, Daniel Alves, também lateral-direito, experiente e que chegou ao Tricolor como torcedor, deixou um legado um tanto complicado no clube paulista e uma relação ruim e de difícil aceitação.

O atleta acabou liberado para disputar as Olimpíadas de Tóquio 2020, em 2021, para que tivesse a chance de aumentar ainda mais sua galeria de troféus, enquanto o São Paulo disputava um mata-mata de Libertadores e de Copa do Brasil, além de brigar contra o rebaixamento. Mas não colocando-o como um "egoísta", claro, pois foi o próprio Tricolor que o liberou para o torneio. Entretanto, não foi isso que deixou a torcida de seu ex-clube irritada, e sim algumas de suas falas em rede nacional logo após a vitória sobre a Espanha:

"Quando cheguei ao São Paulo, deixei bem claro que ia devolver o São Paulo para o mundo, o mundo ia começar a falar do São Paulo, porque o mundo me tinha, ou porque o São Paulo me tinha. Eu sou um atleta do mundo, e sempre representando os clubes em que estou".

Essa fala de Dani Alves dá a entender que ele, jogador, é tão "grande" que o São Paulo não tem capacidade de ser visto pelo mundo sem ter o lateral no elenco. Como diz a frase por aí: "Nenhum jogador é maior que um time", dito por diversos torcedores, aliás, na época de sua saída do Tricolor.

Em rede nacional, novamente, o lateral-direito fez questão de trazer o São Paulo ao assunto, mas dessa vez ele levou sim o clube ainda mais à nível mundial, mas de forma ruim, reclamando de salários atrasados: "O São Paulo tem pendências comigo (...) É muito difícil estar no São Paulo, representando o São Paulo, sendo que o São Paulo não se comporta como eu me comporto".

Assim como Daniel Alves, Rafinha também, como citado, se declarou torcedor do Tricolor paulista assim que foi anunciado, com seu vídeo de apresentação mostrando fotos suas com a camisa do São Paulo quando era mais jovem. Claro, espera-se que sua passagem seja diferente da vinda de Dani Alves ao "Trikas", e que seja bem acima do que foi seu momento pelo Grêmio, sendo considerado como uma das decepções do que acreditavam ser o "Super Grêmio" de 2021.

Foto: Reprodução/São Paulo TV

Sem títulos e marcando o rebaixamento do Grêmio, a saída de Rafinha para o Tricolor paulista espera quebrar sua fraca passagem pelo Sul do Brasil e anotar o grande nome que recebia no Bayern de Munique, por exemplo. Ao mesmo tempo, o São Paulo traz um jogador com características muito parecidas a de outro atleta que decepcionou pelas atitudes e pelo futebol apresentado algum momento antes.

Os dois, portanto, buscam o mesmo objetivo: tirar um peso da posição que Rafinha irá ocupar e buscar a retirada da má visão de "torcedor" que um atleta pode deixar no clube. O lateral se diz grande admirador do Tricolor, e espera-se que isso seja mostrado dentro e fora de campo, com respeito e futebol bem jogado.

Rafinha pelo Flamengo foi o jogador que o Grêmio esperava, o qual nunca chegou. E é, com certeza, o atleta que o São Paulo espera que seja: um profissional que venceu Brasileirão, Libertadores, duas vezes o estadual, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil pelo rubro-negro, com larga experiência em campo, e que possa ajudar o elenco Tricolor a retornar à boa fase e chegar ao topo do atual futebol brasileiro.