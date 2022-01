São Paulo e Pablo acertam detalhes por rescisão e dívida com atacante

O São Paulo ajusta detalhes da rescisão contratual com o atacante Pablo. Com mais dois anos de vínculo — o atual se encerra em dezembro de 2023 —, o centroavante de 29 anos negocia o parcelamento de uma dívida que se aproxima de R$ 2,5 milhões, de acordo com pessoas ligadas ao seu estafe.

O Tricolor paulista reconhece um valor inferior a esse e admite que há uma pendência referente à época da paralisação do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus. À época, a então diretoria, liderada por Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, fez um acordo para pagamento dos débitos a partir de 2021, o que não aconteceu. O clube, contudo, não divulga o montante que precisa ser pago ao atleta.

A ideia das partes é parcelar a quantia. O jogador está disposto a abrir mão do que tem a receber até o fim do contrato — ele fatura R$ 5,7 milhões por temporada no Morumbi. A sua remuneração é uma das maiores do elenco.

Fora dos planos de Rogério Ceni, o centroavante tem tudo acertado para defender novamente o Athletico-PR, clube que jogou antes de se transferir para o Tricolor paulista em janeiro de 2019. Ele, contudo, tenta um acordo com o São Paulo para definir o seu futuro.

Em que pese a situação, Pablo foi o artilheiro do Tricolor paulista em 2021, com 13 gols marcados em 38 partidas. Ele se responsabilizou por quatro assistências no período. O atacante é o jogador mais caro da história do clube, adquirido por seis milhões de euros.