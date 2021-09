Rafael, lateral ex-Manchester United, vai jogar no Botafogo?

O jogador, torcedor declarado do Alvinegro, escreveu mensagens em sua rede social indicando que pode reforçar o clube de seu coração

Depois de ver o time emplacar uma sequência de bons resultados que voltou a lhe recolocar na briga pelo acesso à elite do nosso futebol na Série B, após a notícia da contratação em definitivo do meia-atacante Chay e com a permanência do centroavante Rafael Navarro depois que nenhuma oferta chegou do mercado europeu, o torcedor do Botafogo ganhou um novo motivo para se animar na tarde desta quarta-feira (01).

Isso porque o clube abriu negociações para contratar o lateral-direito Rafael, que está sem contrato após sua passagem pelo Istambul Basaksehir, da Turquia. Aquele mesmo Rafael que atuou ao lado do irmão gêmeo Fábio no Manchester United, ao lado de Cristiano Ronaldo e sob o comando de Sir Alex Ferguson.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Segundo informado pelo GE, as conversas entre as partes estão em andamento. O Botafogo já havia sondado a possibilidade de trazer Rafael. Mas na época o defensor ainda estava no Lyon – clube onde jogou por cinco temporadas após sua saída de Old Trafford. A favor do Alvinegro está o fator sentimental: Rafael e Fábio jamais esconderam serem torcedores botafoguenses, inclusive reiteram o amor pela Estrela Solitária de forma constante em suas redes sociais.

Rafael estava no futebol turco (Foto: Divulgação/Istambul Basaksehir)

E foi através de suas redes sociais que Rafael movimentou a expectativa de outros botafoguenses. Em sua conta no Twitter, postou emojis de “fogo” e depois, em resposta a um torcedor alvinegro, deu a entender que não estava brincando com o sentimento do torcedor.

🔥🔥 — Rafael da Silva (@orafa2) September 1, 2021

Eu gosto de brincar mas não com essas coisas 😅😂 https://t.co/makEzqmvhS — Rafael da Silva (@orafa2) September 1, 2021

Sem nunca citar o Botafogo, mas claramente falando sobre o Glorioso, a mensagem que mais movimentou a imaginação da torcida foi a seguinte: “Sonho de criança vai ser realizado era o que faltava”. Em resposta, o irmão Fábio também demonstrou emoção.

Sonho de criança vai ser realizado era o que faltava ❤️ — Rafael da Silva (@orafa2) September 1, 2021

👀calma…já já eu estou chegando

Choro só de imaginar ❤️ https://t.co/vfs9LNroT9 — Fabio Da Silva (@Ofabio3) September 1, 2021

As negociações ainda estão em curso, mas ao menos segundo as palavras do próprio Rafael a impressão é de que o lateral vai, enfim, realizar o sonho de ser jogador do Botafogo.