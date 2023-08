Racing x Atlético Nacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10), na Argentina; veja como acompanhar na TV e na internet

O Racing recebe o Atlético Nacional na noite desta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), no Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Como venceu a ida por 4 a 2, o time colombiano pode perder por um gol de diferença. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de João Guilherme e comentários de Celso Cardoso ( veja a programação completa aqui ).

Como perdeu a ida por 4 a 2, o Racing precisa vencer por três gols de diferença para avançar às quartas de final. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Na fase de grupos, a equipe argentina terminou na liderança do Grupo A, com 13 pontos, dois a mais que o Flamengo, segundo colocado.

Do outro lado, o Atlético Nacional terminou na vice-liderança do Grupo H, com 10 pontos, quatro a menos que o líder Olimpia, que enfrenta o Flamengo nas oitavas de final. Dorlan Pabon, que marcou 14 gols na temporada, sendo seis na Libertadores, permanece afastado. Cantera é o mais cotado para assumir a posição.

Prováveis escalações

Racing: Tagliamonte; Mura, Piovi, Sigali, Rojas; Gomez, Moreno, Ojeda; Oroz, Romero, Hauche.

Atlético Nacional: Castillo; Devenish, Aguirre, Zapata, Angulo; Jhon Duque, Solis, Deossa; Cantera, Jefferson Duque, Moreno.

Desfalques

Racing

Nardoni, machucado, está fora.

Atlético Nacional

Dorlan Pabon permanece afastado.

Quando é?