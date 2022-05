Quem vence e quem perde com Haaland no Manchester City?

O segredo mais mal guardado do futebol finalmente foi revelado: Erling Haaland se juntará ao Manchester City neste verão europeu por 51 milhões de libras (R$ 312,2 milhões).

Ainda assim, embora todos soubessem que esse acordo estava chegando, sua confirmação ainda causou choque no mundo do futebol.

E como não causaria? Haaland é um dos novos craques do futebol, uma máquina de marcar gols, e agora ele está se juntando a um time já brilhante que falta apenas uma coisa: um camisa 9.

Não se engane: Haaland liderando o time de Pep Guardiola no City é uma perspectiva assustadora para o resto da Europa. De fato, as consequências serão fascinantes, pois isso tem o potencial de ser um acordo definidor de uma era que pode ter vários efeitos.

Então, quem são os prováveis ​​vencedores e perdedores da iminente mudança de Haaland para Manchester?

Vencedor: donos do Man City

Os donos do Manchester City gastaram quase 2 bilhões de libras (R$ 12,2 bilhões) em jogadores desde que concluíram a aquisição do clube em 2008.

Eles fizeram uma série de contratações maciças durante esse tempo. No verão passado, eles quebraram o recorde de transferências britânicas para premiar Jack Grealish fora do Aston Villa por 100 milhões de libras (R$ 612,2 milhões). No entanto, o acordo Haaland é diferente. Este é o atacante que todo clube de elite sonhava em contratar.

Mas a realidade é que nenhum deles poderia competir com o City – e o pacote financeiro que eles conseguiram montar no que é para muitos de seus rivais um clima econômico difícil.

O City conseguiu contratá-lo por quase metade do dinheiro que o Chelsea pagou por Romelu Lukaku no verão passado.

Existem muitas outras taxas e fatores envolvidos nessa transferência, é claro, mas não importa de que maneira você olhe, o City Football Group conseguiu para Guardiola um craque mundial por um baixo preço.

Perdedores: Dortmund

O valor envolvido na negociação sem dúvida será motivo de frustração no Dortmund por muito tempo. É claro que o clube sabia no que estava se metendo quando contratou Haaland, que foi representado por Mino Raiola, do Red Bull Salzburg em janeiro de 2019.

A pechincha de 20 milhões de euros (R$ 104,9 milhões) por Haaland veio com muitas ressalvas. Raiola, lembre-se, tinha um plano de carreira para seu cliente e queria facilitar ao máximo para um dos superclubes da Europa contratar o internacional da Noruega.

Os detalhes precisos da suposta cláusula de compra nunca foram revelados e a GOAL sempre sustentou que sempre foi mais um acordo de cavalheiros.

No entanto, embora fosse considerado inevitável que o BVB tivesse que deixar o atacante sair em 2022, e por muito menos dinheiro do que a taxa atual, o valor final ainda parece incrivelmente baixo.

Vencedor: Pep Guardiola

O City dificilmente tem dificuldades para marcar gols. Afinal, eles marcaram 140 vezes em todas as competições nesta temporada. No entanto, como o próprio Guardiola admitiu, ele teve que improvisar por causa da falta de um centroavante. Até mesmo Gabriel Jesus acabou sendo um ala mais eficaz do que um atacante.

Os dias de ter que pedir a Phil Foden, Raheem Sterling ou mesmo Kevin De Bruyne para servir como um 'falso nove' acabaram. Guardiola terá agora um dos finalizadores mais letais do futebol hoje e Haaland deve adicionar uma nova dimensão ofensiva ao jogo ofensivo do City.

Haaland ainda precisa trabalhar em certas áreas de seu jogo, mas sua mera presença chamará a atenção dos marcadores, abrindo espaço para a Foden e companhia.

Convenhamos, há apenas uma desvantagem neste acordo para Guardiola: ele não tem mais desculpa para não ganhar a Liga dos Campeões do ano que vem!

Perdedores: Real Madrid

Foi o Real Madrid, é claro, que acabou com as esperanças de vitória do City no torneio desta temporada, mas Florentino Perez estará lançando olhares invejosos e provavelmente amargos na direção do Etihad agora.

Como a GOAL relatou há um mês, os Blancos acreditavam ser capazes de contratar Haaland e Kylian Mbappe neste verão. Agora, porém, há uma possibilidade distinta de que eles acabem sem nenhum dos dois.

A transferência de Mbappé para o Real Madrid a custo zero pareceu uma formalidade, com os campeões da Liga ditos estar "99%" confiantes em conseguir o craque do Paris Saint-Germain.

No entanto, os últimos relatos da França sugerem que o campeão da Copa do Mundo está, no mínimo, tendo dúvidas.

O Real Madrid informou à imprensa que estava preocupado com as exigências salariais de Haaland e o histórico recente de lesões, mas a suspeita é que eles teriam se esforçado mais para contratá-lo se soubessem que Mbappé poderia ficar com o PSG.

Perdedor: Jürgen Klopp

Jurgen Klopp certamente teria preferido ver Haaland terminar em Madrid. Pelo menos então, ele só teria que se preocupar com ele na Liga dos Campeões.

Os Reds estão atualmente empatados no topo da tabela com o City, mas jogaram mais um jogo, o que significa que o time de Guardiola ainda deve conquistar o quarto título em cinco temporadas.

Com Haaland agora a caminho, os atuais campeões começarão a campanha 2022-23 como grandes favoritos para continuar dominando o Campeonato Inglês.

Quando Klopp foi questionado sobre a perspectiva de contratar Haaland pelo SportBild no mês passado, ele respondeu: "Não vamos lá. Os números envolvidos são simplesmente loucos. Não teremos nada a ver com isso. Sem chance".

Agora resta saber se o Liverpool tem poucas esperanças de desafiar o City pelo título da próxima temporada. Claro, a mudança de Haaland para Manchester não foi uma surpresa para Klopp, ou qualquer outra pessoa na Premier League. Eles sabiam que ele estava vindo. Se eles terão alguma ideia de como detê-lo, porém, é outra questão.