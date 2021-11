Quem são os Barões da Pisadinha, banda que toca na final da Copa Sul-Americana?

A final da Copa Sul-Americana de 2021 será entre times brasileiros, então nada mais justo que colocar música nacional para tocar. Assim, a Conmebol anunciou que os Barões da Pisadinha são a atração para a abertura da decisão, que será neste sábado (21), às 17h (de Brasília).

Athletico-PR e Red Bull Bragantino estão prometendo dar um show na final da Copa Sul-Americana, mas antes disso, outro show vai tomar conta do Estádio Centenário, em Montevidéu. Seguindo uma tradição de promover apresentações musicais em suas finais, a Conmebol escolheu s Barões da Pisadinha para agitarem a torcida antes da decisão.

"Acostumada a dar grandes shows nas vésperas de seus eventos de elite, a Conmebol prepara uma grande encenação, com um grupo de enorme popularidade no Brasil, para colocar ritmo, cor e festa em uma final com alto percentual de fãs do país nas arquibancadas" escreveu a entidade em comunicado oficial anunciado os Barões da Pisadinha como atração.

A banda, com mais de 3 bilhões de visualizações no YouTube, é formada pela dupla Rodrigo e Felipe, vocalista e tecladista respectivamente, surgiu em 2015, na cidade de Heliópolis, no interior da Bahia. Antes de conquistar o Brasil, os Barões estouraram no Nordeste, casa do Forró, ritmo que deu origem à pisadinha.

A dupla, dona de hits como Tá Rocheda, Já Que Me Ensinou a Beber, Chupadinha e Galera do Interior, em 2021, se tornou apenas o segundo artista brasileiro a conseguir emplacar duas músicas no Top 50 da parada Global do Spotify. Recairei chegou na 38ª posição das paradas, e Basta Você Me Ligar alcançou a 50ª posição.

Este será o segundo grupo a se apresentar em uma final de Sul-Americana, após a banda Los Palmeras se apresentar na grande final de 2019, quando o Colón, da Argentina, foi derrotado pelo Independiente Del Valle, do Equador, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.