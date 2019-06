Quem o Brasil pode encarar nas quartas da Copa América?

Brasileiros podem ter pela frente a Argentina já na próxima fase do torneio

Visando o primeiro título da "era Tite", a poderá ter um caminho não tão fácil já nas quartas de final da . Apesar da combinação não ser tão simples, existe uma possibilidade da ser a próxima adversária dos brasileiros.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

De acordo com o regulamento da Copa América, o primeiro colocado do Grupo A enfrenta o terceiro colocado do Grupo B ou C.

Mais artigos abaixo

Para que isso ocorra, o não só precisa bater o e terminar a fase de grupos em primeiro no Grupo A, como também a Argentina precisa vencer o e ficar em terceiro no Grupo B. Além do mais, não pode haver um terceiro colocado no Grupo C, que conta com , , e . Caso haja, um dos quatro poderá cruzar com a seleção.

Outra possibilidade ainda é o Brasil terminar em segundo do Grupo A. Neste caso, irá enfrentar também o segundo colocado do Grupo B, que pode ser Paraguai, ou Argentina.

QUARTAS DE FINAL