Quem é Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro na Copa do Mundo?

Árbitro da federação do Brasil apitou dois jogos da fase de grupos e está escalado para as oitavas de final do Mundial

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio está confirmado para ser o juiz principal na sua terceira partida na Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Trio do Brasil participará de mais uma partida, provando que contou com a aprovação do comitê de arbitragem da FIFA, presidido por Pierluigi Collina.

Wilton fez sua estreia em Copas do Mundo logo do segundo dia da atual edição, ao ser o homem do apito na vitória da Holanda sobre Senegal por 2 a 0, na primeira rodada da fase de grupos. Sua atuação foi elogiada nesta partida, sendo necessária a aplicação de apenas três cartões amarelos.

Seu segundo jogo foi mais complicado: a Polônia venceu a Arábia Saudita, também por 2 a 0, na segunda rodada da fase de grupos. O jogo foi tenso e exigiu muito mais do juiz, que aplicou cinco cartões amarelos.

Nesta quinta-feira (1), a FIFA anunciou que Sampaio voltará a apitar uma partida do Mundial. O confronto das oitavas de final entre Holanda e Estados Unidos será apitada pelo árbitro nascido em Teresina de Goiás. Além disso, os dois assistentes Bruno Boschilia e Bruno Pires serão os bandeiras dessa partida. O duelo acontece no sábado (3).

Wilton Pereira Sampaio é uma figura bastante conhecida no Brasil, especialmente pelos torcedores dos clubes da Série A do Brasileirão, que é o campeonato que ele mais trabalhou, somando 227 partidas até antes da Copa do Mundo.

Conhecido por ser um árbitro legalista, ou seja, aquele que segue a lei ao pé da letra, Wilton sempre foi considerado um juiz bastante rigoroso com contatos no campo de jogo. Por isso, recebeu certa fama de ser um profissional que "prende" bastante a partida, marcando faltas que muitos acreditam ser apenas contatos naturais de jogo, as famosas "faltinhas".

De uns tempos para cá, talvez até como antecipação à Copa do Mundo, a postura do goiano parece ter mudado um pouco. Comentaristas de arbitragem ressaltam o quanto ele tem deixado o jogo correr mais, sem paralisar a partida por qualquer tipo de contato.

Nos últimos anos, Sampaio vem ganhando importância no cenário nacional e internacional. A Copa do Mundo vem para coroar atuações em torneios como Brasileirão (227 jogos), Copa do Brasil (26 jogos), Copa Sul-Americana (16 jogos), Libertadores da América (34 jogos), além de Copa América (3 jogos), Eliminatórias da Copa do Mundo (12 jogos) e Mundial de Clubes (1 jogo).

Ele já apitou partidas das quatro divisões do futebol brasileiro e diversos campeonatos estaduais. Curiosamente ele trabalhou em três partidas da Copa das Nações Árabes, em 2021.

Portanto, Wilton Pereira chega com bagagem de todos os níveis de futebol disputados, em diferentes países e até continentes. Uma boa atuação na partida entre holandeses e estadunidenses pode render ao representante brasileiro uma partida das quartas de final no Qatar.