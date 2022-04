Quem é Rafael Ramos, novo reforço do Corinthians?

Rafael Ramos chegou para ser o sétimo reforço do Corinthians na temporada. Apresentado nesta sexta-feira, o lateral-direito, apesar de pouco conhecido pela torcida, chega cheio de expectativas por ter sido um pedido especial de Vítor Pereira neste começo de trabalho no Timão.

A temporada já está à todo o vapor, mas o departamento de futebol do Corinthians segue trabalhando. Mesmo depois das estreias no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, o Timão segue anunciando reforços, e agora foi a vez de Rafael Ramos, lateral-direito de 27 anos que vem do Santa Clara, de Portugal.

Com passagens pelo futebol português, estadunidense e holandês, Rafael Ramos não é um nome conhecido pelos brasileiros, mas quer mudar isso, e já chegou se declarando à Fiel torcida. Ao receber a camisa 21 em sua apresentação, o jogador já tratou de mostrar uma boa imagem para conquistar o torcedor alvinegro: "Por muito boas que sejam as instalações, foi a torcida que me impressionou mais. Fiquei admirado com a torcida, não só a organizada, mas o barulho de toda a torcida, todo o estádio", disse. "Sei que é um clube gigante. Quando era criança, jogava Playstation e, às vezes, usava".

Mesmo que não seja muito conhecido, o lateral, que chega, à princípio para ser reserva de Fagner, já tem uma grande responsabilidade nas costas, uma vez que foi um pedido feito por Vítor Pereira para montar o seu Corinthians. Além disso, ele mesmo apontou algumas características que podem agradar aos torcedores.

"Sou um jogador rápido, forte defensivamente, sou até um pouco mais ofensivo do que defensivo. Se bem que nos últimos anos fui aprimorando minha questão defensiva. Também sou aguerrido, às vezes até um pouco demais. Gosto de atacar, subir ao ataque e fazer cruzamentos", explicou o reforço.

Rafael Ramos (27 anos) no Campeonato Português 21/22 pelo Santa Clara:



⚔️23 jogos

↪️25% acerto cruzamento

🔑18 passes decisivos

🦾115 bolas recuperadas

🆚44 desarmes

👊24 faltas

🟨5 amarelos

❌2 pênaltis cometidos

💯Nota SofaScore 6.77



Novo lateral-direito do @Corinthians! 🇵🇹💪 pic.twitter.com/stJkBH8OFZ — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) April 12, 2022

Antes da chegada oficial do jogador ao clube, o Meu Timão levantou números que mostram que, ao contrário do que dito por ele, Rafael Ramos tem números interessantes na defesa, ainda mais do que no ataque. Na atual temporada do Campeonato Português, o lateral não marcou gols, porém teve boa média de desarmes (1,9 por jogo) e interceptações (1,2 por jogo).

Antes mesmo de testar as características em campo, a torcida já pôde ver um outro atributo importante do reforço: a forma física. Em fotos publicadas por Rafael nas redes sociais é possível ver que o lateral se preocupa bastante com o físico, o que pode fazer a diferença na hora do jogo físico do Timão.

Rafael Ramos é fibrado em… pic.twitter.com/drGh08T1hM — SCCP News (@_sccpnews) April 12, 2022

É difícil pensar que neste primeiro momento Rafael chegue para ser titular do Corinthians, uma vez que tem a mesma função de Fagner, um dos jogadores mais antigos e regulares do elenco alvinegro - na concorrência ainda tem João Pedro, emprestado pelo Porto até o meio deste ano. Mas isso não parece ser um problema para o novo camisa 21 do Timão.

"Eu vim para trabalhar, vou dar o meu máximo, ajudar o clube como puder, sempre que for chamado vou dar tudo lá dentro. Aqui tem muitas competições, muitos jogos, isso vai dar oportunidade a todos os jogadores. Uma boa concorrência é boa para o clube, para mim, o Fagner, o João, vai fazer a gente trabalhar mais a cada dia, isso é bom para a equipe".

Porém, a depender de como Vitor Pereira decidir montar seu time, é possível que ele consiga a vaga, pelo menos em parte dos jogos. Como apontado pelo Meu Timão, no caso de o Corinthians jogar com cinco defensores, como aconteceu na estreia do Brasileirão, contra o Botafogo, ele pode reforçar o trio mais atrasado do campo, apoiando as idas de Fagner ao ataque.

Já regularizado no BID e podendo fazer sua estreia já neste sábado (16), contra o Avaí -principalmente pela suspensão de Fagner -, Rafael Ramos assinou um contrato longo com o Corinthians, válido até junho de 2024.