Quem é o técnico do Inter Miami, novo time de Lionel Messi?

O interino Javier Morales pode dar lugar a antigo técnico e conhecido do jogador argentino

Após o craque sete vezes campeão da Bola de Ouro FIFA decidir a MLS como sua nova casa, o Inter Miami agora corre para se reforçar após a conturbada primeira metade da temporada de 2023. O time ocupa a lanterna da Conferência Leste, com 15 pontos, depois de cinco vitórias e 11 derrotas. Além disso, o clube demitiu o técnico inglês Phil Neville que comandava a equipe norte-americana desde o início de 2021, após quatro derrotas seguidas, o auxiliar técnico Javier Morales assumiu a posição interina desde então.

O agora técnico da equipe de Miami, começou sua carreira em 2018 após aposentadoria dentro das quatro linhas. Tendo como primeiro trabalho o sub-13 do FC Dallas, inclusive dirigindo a jovem equipe a disputar seu primeiro campeonato internacional, a Copa Rayados no México. Em 2019, o Inter Miami contratou Morales para assumir o cargo de auxiliar técnico, função que ocupava até o início de junho de 2023.

De acordo com o jornal Olé, da Argentina, o clube do ex-jogador e empresário David Beckham negocia com Gerardo Daniel Martino, mais conhecido como Tata Martino. O comandante já atuou com Messi em outras duas oportunidades, na temporada 2013/14 pelo Barcelona - sendo campeões da Supercopa da Espanha - e pela seleção argentina entre 2014 e 2016.

Se confirmada a contratação, será a segunda passagem do treinador em terras americanas. Tata Martino comandou o Atlanta United e chegou a ser campeão da liga em 2018, pouco tempo depois, sendo convidado a liderar o México na Copa do Mundo da Rússia no mesmo ano, onde ficou até a eliminação em 2022, no Catar.

Ocupando o cargo de técnico desde 1998, Tata já comandou times conhecidos no cenário sul-americano como Libertad (3x campeão paraguaio), Cerro Porteño (1x campeão paraguaio) e Newell’s Old Boys (1x campeão do Torneio Final), além da seleção paraguaia de 2006 à 2011.