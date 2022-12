Quem a Argentina enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo 2022? Quando é o próximo jogo?

Após superar a Austrália nas oitavas, time liderado por Messi está a duas vitórias da final do Mundial do Qatar 2022

A Argentina foi a segunda seleção a se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo 2022. Neste sábado (3), a equipe sul-americana venceu a Austrália por 2 a 1, com gols de Messi e Álvarez, e garantiu lugar na próxima fase do torneio.

O time liderado por Messi agora aproveita um período maior de descanso e volta a campo apenas na próxima sexta-feira, dia 9, quando enfrenta a Holanda pelas quartas de final. O jogo começa às 16h (de Brasília) e será disputado no Estádio Lusail. Os holandeses venceram por 3 a 1 os Estados Unidos nas oitavas.

A sexta-feira dia 9, inclusive, também é importante para a seleção brasileira. Se passar pela Coreia do Sul nesta segunda-feira, às 16h, a equipe de Tite disputa as quartas de final também na sexta-feira (9) contra o vencedor de Japão x Croácia.