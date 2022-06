Quem é José Manuel López, atacante na mira do Palmeiras?

O jogador do Lanús é visto como uma grande promessa, mas as negociações são difíceis

O Palmeiras está de olho em mais reforços para a sequência da temporada, e um dos nomes que está sendo postado como interesse do Verdão é José Manuel López, centroavante do Lanús. O clube alviverde já vem monitorando a promessa desde o começo do ano e trata a negociação com cautela.

Abel Ferreira gosta de ter pelo menos três centroavantes com características diferentes em seu elenco. E, para aumentar as opções do treinador, o Palmeiras voltou ao mercado da bola depois da contratação de Miguel Merentiel, que chega no meio do ano.

O novo alvo do Verdão, segundo o ge.com, é José Manuel López, uma grande promessa de 21 anos e 1,88m que atua pelo Lanús. O jogador é considerado uma das grandes promessas para esta geração do futebol argentino, e já vem recebendo muitos elogios localmente.

Além das habilidades técnicas, que se assemelham ao estilo de jogo de Rafael Navarro e que podem fortalecer o time em campo, o Palmeiras vê em López uma possibilidade de lucro com futuras negociações. Por enquanto, porém, o Alviverde trata a operação com cautela e considera que as negociações ainda estão longe de avançadas, até pela concorrência do River Plate, que também vê o jogador como boa opção de reforço. Além disso, segundo o Secta Deportiva, a ideia do Lanús é apenas vender o atleta para o futebol europeu, .

Na atual temporada, o jovem centroavante já marcou sete gols em 19 partidas disputadas. Na passada, foram 14 bolas na rede em 37 aparições pelo Lanús. Juntando as duas campanhas, López também deu cinco assistências aos seus companheiros de equipe.

Caso seja contratado, López, assim como Merentiel, só deve chegar ao clube após 18 de julho, quando é aberta a janela de transferências internacionais no Brasil.