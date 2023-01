O ex-jogador tornou seu relacionamento oficial no Instagram com um post na plataforma de mídia social

O relacionamento do ex-jogador de futebol Gerard Piqué e da cantora Shakira era um dos mais badalados do mundo dos famosos. O casal parecia feliz e teve dois filhos juntos. No entanto, nos últimos tempos o ex-casal apareceu em diversas polêmicas. Após rumores sobre traição com Clara Chía Marti que tomaram os tabloides, o casamento dos dois chegou ao fim.

Hoje, Shakira coloca a boca no trombone sobre o assunto e até música lançou para criticar o ex. No meio de toda essa confusão está Clara Chía Marti, pivô da separação e que agora namora com o ex-atleta.

.Após a cantora colombiana anunciar o lançamento do single "Music Session #53", onde fala sobre o término do seu casamento com o ex-jogador e ataca a nova namorada, Clara Chía Marti, é inegável dizer que a curiosidade do público sobre o casal só aumentou.

Quem é Clara Chia, nova namorada de Piqué após separação com Shakira?

Clara Chía Marti tem 23 anos de idade e é 12 anos mais nova que Piqué, que tem atualmente 35. A jovem começou a atuar na Kosmos, produtora de Gerard Piqué, enquanto ainda estudava Relações Públicas e trabalhava como garçonete.

De acordo com The Sun, Clara Chía Marti trabalhava em eventos da empresa de comunicação do ex-jogador de futebol quando o conheceu. O jornal revelou também que eles se relacionaram durante meses antes de serem descobertos. Apesar de manterem o romance em segredo, quem os conhecia de perto sabia o que estava acontecendo.

Os primeiros rumores sobre as traições de Piqué surgiram no meio do ano passado, pouco depois ele e Shakira anunciaram oficialmente a separação. Piqué continua com Clara Chía Marti, mas os dois mantém a relação completamente privada. Algumas fotos do casal circulam a internet, mas a maior parte delas foram tiradas por paparazzi ou curiosos.

O jogador não postava foto com a namorada em suas redes sociais. Ele a segue no Instagram, mas a conta de Clara é fechada e eles também não trocam juras de amor publicamente em comentários de publicações. Apesar da discrição, eles são vistos em eventos de vez em quando, como a partida entre o Barcelona e o Almería pela La Liga em novembro de 2022.