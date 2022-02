Quem deve ser o novo técnico do Corinthians após demissão de Sylvinho?

Após 43 duelos somados pelo Corinthians, com 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas, o técnico Sylvinho foi desligado dos trabalhos com o clube alvinegro. A demissão ocorreu logo depois da derrota por 2 a 1 para o Santos, na última quarta-feira (02), quando o treinador saiu de campo alvejado de críticas e xingamentos por parte da torcida.

O método de jogo do treinador fez com que a equipe do Corinthians não conseguisse render o máximo que poderia, com grandes jogadores como Renato Augusto, Willian e Paulinho. O presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, relatou que a demissão de Sylvinho ocorreu para "uma correção de rotas".

Agora, em busca de um novo comandante, o Timão corre atrás de opções e, abaixo, a GOAL cita algumas das mais especuladas para substituir Sylvinho na equipe.

Quem deve ser o novo treinador do Corinthians?

Ao redor de Itaquera, muitos técnicos foram especulados para comandar o clube alvinegro, que, com tantos reforços de peso e que prometem tanto para 2022, precisam atingir as expectativas da gestão e torcida corinthiana.

Talvez o nome mais desejado e citado entre torcedores e imprensa seja o de Jorge Jesus, onde numa matéria do portal GE, PVC citou o treinador: "O Corinthians conversou com representantes de Jorge Jesus em janeiro. Não houve troca de contratos, não se chegou a discutir valores, nada disso. Mas se houve sondagem, agora pode ser que exista proposta." No fim do ano passado, foi considerado caro pela diretoria do Timão, pois, exigia que fossem trazidos também membros de sua comissão, informou novamente o GE.

O português possui umas das melhores passagens de treinadores pelo Flamengo, tendo conquistado Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e o estadual, entre 2019 e 2020.

Mano Menezes, também segundo o portal GE, foi descartado pelo presidente do Corinthians: "a forma de trabalho não bate com a nossa". Renato Gaúcho havia sido especulado no ano passado, antes ainda de Sylvinho ser contratado, junto a Diego Aguirre, mas nenhum dos dois acabou dando certo.

Renato, possivelmente, não será contatado novamente, principalmente por ter recusado o clube em 2021. A torcida corinthiana criou muitas expectativas com o técnico, que acabou indo ao Flamengo pouco tempo depois.

Enquanto nenhum treinador assume o comando, Fernando Lázaro será o técnico do clube, pelo menos, na partida contra o Ituano, em duelo válido pela quarta rodada do Paulistão, no próximo domingo (06).