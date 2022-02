Jorge Jesus recusa oferta inicial, mas Corinthians tentará última cartada

Jorge Jesus recusou a primeira oferta do Corinthians. Segundo soube a GOAL, o técnico português agradeceu o interesse mas deixou claro que não pretende assumir nenhuma equipe neste momento. Apesar da recusa, no entanto, o time paulista não pretende desistir.

Conforme trouxe a GOAL, o Timão preparou uma oferta com valores abaixo daquela que foi a média recebida pelo técnico no Flamengo, por exemplo. O montante gira por volta de 280 mil euros (R$ 1,7 milhão) mensais para ele e sua comissão.

Ainda segundo apuração da GOAL, Jorge Jesus, que recebe salário mensal do Benfica até junho, não deseja pegar um trabalho neste momento. A ideia é descansar depois do período desgastante com as Águias e voltar a trabalhar no meio do ano.

Os corinthianos, que busca um nome de peso para substituir Sylvinho, demitido na última quarta-feira (02), promete uma cartada final para tentar seduzir o treinador. Jorge Jesus é tido como primeira opção antes mesmo da demissão do antigo técnico.

Ainda em janeiro, o presidente do Corinthians, Duílo Monteiro, chegou a ligar para JJ para fazer uma consulta e saber das condições do técnico para voltar a trabalhar no Brasil.