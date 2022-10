Quantos pontos faltam para o Grêmio subir à Série A do Brasileirão?

O Tricolor faz campanha segura na Série B; veja o que ele precisa fazer para retornar à elite

Ainda que em meio a algumas instabilidades, o Grêmio tem feito uma campanha segura na Série B. Agora mais uma vez sob o comando de Renato Portaluppi, que retornou ao clube após a demissão de Roger Machado, o Tricolor Gaúcho se consolidou no G-4 e segue vivíssimo no objetivo de retornar à Série A do Brasileirão.

Com 56 pontos, a equipe gaúcha aparece na segunda colocação na Série B, sete pontos à frente do Sport, quinto colocado. Se os gremistas mantiverem a sequência positiva, devem garantir uma vaga de volta à elite em breve. De acordo com matemáticos da UFMG, o Grêmio tem 97.7% de chances de estar na Série A em 2023.

O que falta, então, para o Grêmio subir? A pontuação "mágica" que os gremistas buscam (aquela que, ainda de acordo com os cálculos da UFMG, sacramenta o acesso) é de 67 pontos. Ou seja: faltam cerca de quatro vitórias para garantir a vaga, pelo menos nas estatísticas.

Desde que a Série B passou a ser disputada em pontos corridos por 20 times, apenas em uma ocasião o quarto colocado não esteve na casa dos 60 e poucos pontos. Em 2012, o Vitória precisou somar 71 pontos para subir, a maior pontuação de um quarto colocado. Em 2007 o próprio Vitória somou 59 pontos, a menor margem de um time no G-4, para conseguir subir.

Faltam cinco jornadas para o término desta Série B de 2022.

Próximos jogos do Grêmio na Série B