Quantos pontos faltam para o Cruzeiro subir à Série A do Brasileirão

Após três anos na Série B, a Raposa se encaminha para o retorno à elite do nosso futebol

Depois de três duras temporadas na Série B, o Cruzeiro caminha a braçadas para retornar à elite do futebol brasileiro. Com a luz no fim do túnel cada vez mais próxima e brilhante, os torcedores não escondem a ansiedade e inclusive já entoam canções celebrando o retorno à primeira divisão. Mas, é bom destacar, o acesso ainda não está matematicamente garantido.

De qualquer forma, apenas uma tragédia sem precedentes tiraria a equipe treinada por Paulo Pezzolano, líder do certame, do G4 que garante a subida para a elite do futebol brasileiro. Segundo cálculos da UFMG, o Cruzeiro tem -- antes de entrar em campo contra o Sampaio Correa, pela 27ª rodada --- 99.9% de probabilidade de subir. A vantagem para o quinto colocado, o Londrina, é de 19 pontos.

O que falta, então, para estes 99.9% virarem 100%? Aparentemente, esperar o tempo passar. A pontuação mágica que os cruzeirenses buscam (aquela que, ainda de acordo com os cálculos da UFMG, sacramenta o acesso) é 67. Ou seja, dez a menos do que a Raposa tem atualmente.

Desde que a Série B passou a ser disputada em pontos corridos por 20 times, apenas em uma ocasião o quarto colocado não esteve na casa dos 60 e poucos pontos. Em 2012 o Vitória precisou somar 71 pontos para subir, a maior pontuação de um quarto colocado, e em 2007 o próprio Vitória somou 59 pontos, a menor margem de um time no G4, para conseguir subir.

Faltando 12 jornadas para o término desta Série B de 2022, hoje o Cruzeiro tem seis rodadas de vantagem em relação ao quinto colocado. Se conseguir a vencer como tem feito, o retorno à elite pode vir de forma tranquila e antecipada.

Próximos jogos do Cruzeiro na Série B