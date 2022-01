Endrick, nova joia do Palmeiras, já desperta o interesse de Flamengo e Barcelona

Com 172 jogos e 167 gols, o jovem atacante Endrick, do Palmeiras, tem sido tratado como uma das mais novas joias do futebol brasileiro. Não à toa, recentemente, despertou atenção de gigantes como o Barcelona e o Flamengo. De acordo com Douglas Ramos, pai do craque de apenas 15 anos, o Rubro-Negro estaria, inclusive, disposto a brigar na justiça para tê-lo no plantel.

A declaração de Douglas ocorreu durante uma entrevista exclusiva ao ‘Canal Verdão Info’. O pai do atleta revelou, ainda, que pediu para encerrar as conversas com o Mengão após o clube demonstrar muito desejo em contar com Endrick em seu elenco. Não garantiu o futuro da joia, mas entendeu que o Flamengo não cabe no presente do jogador, principalmente pela relação com o Palmeiras.

“Gente com contato de dentro do Flamengo me disse que estão dispostos a brigar na justiça e pagar o que fosse preciso pelo Endrick, caso a família queira. Não fecho as portas, não sei o futuro, mas pedir para encerrar conversa nesse momento”, disse ao portal alviverde.

#Copinha - Endrick, apenas 15 anos. Gol que Romário assinaria embaixo. pic.twitter.com/uawUWKF9WV — Higor Santos (@HigorSantos_10) January 8, 2022

Além do time carioca, o Barcelona também demonstrou interesse no futuro de Endrick. Os espanhóis estão estudando uma proposta ao Verdão, mas aguardam o jovem ser promovido para o profissional, algo que deve ocorrer ainda em julho, quando completa 16 anos. A ideia do Barça é fazer algo semelhante ao negócios de Vinicius Júnior e Rodrygo, concretizados pelo Real Madrid. Ou seja, negociar e esperar que o atacante complete maior idade para concluir a transferência.