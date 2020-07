Quanto vale o gol no Cartola FC? E a assistência? Confira todas as pontuações

Fantasy game já está disponível para a temporada de 2020 com algumas mudanças de pontuação

A nova temporada do Cartola FC, fantasy game do Grupo Globo, já está disponível. Cartoleiros, como são conhecidos os jogadores, já podem montar seus times e as ligas para a primeira rodada do Brasileirão, marcada para começar em 8 de agosto.

Para o ano de 2020, foram anunciadas algumas mudanças nos sistemas de pontuações em relação ao que era utilizado no ano passado. Em alguns casos, a mudança foi para adaptação dos novos sistemas de dados utilizado. Em outros, a mudança é no rigor com que os critérios serão avaliados.

As roubadas de bola agora serão chamadas de desarmes e a pontuação cai de 1,50 para 1,00. Passe errado agora é passa incompleto, passando de -0,30 para -0,10. Outra pontuação que mudou é a defesa difícil, que passa de 3,00 para 4,00 pontos para o goleiro.

Assistências e finalizações seguem com a mesma pontuação de 2019, mas com alguns critérios diferentes. Chutes defendidos pelo goleiro e que tocam na trave agora serão consideradas finalizações na trave. Chutes que o defensor salva em cima da linha entrarão na conta das finalizações defendidas. O defensor, porém, não pontuará.

Confira as pontuações do Cartola 2020

Ataque:

Gol: 8,00 pontos

Assistência: 5,00 pontos

Finalização na trave: 3,00 pontos

Finalização defendida: 1,20 pontos

Finalização para fora: 0,80 pontos

Falta sofrida: 0,50 ponto

Passe incompleto: -0,10 pontos

Impedimento: -0,50 pontos

Pênalti perdido: -4,00 pontos

Defesa: