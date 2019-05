Quanto custa assistir à final da Liga dos Campeões?

Decidiu viajar em cima da hora? Descubra a média do custo da viagem para acompanhar Tottenham x Liverpool, em Madrid

Um dos maiores eventos esportivos do mundo, a final da Liga dos Campeões é, sem dúvida, o sonho de todo torcedor apaixonado por futebol. Naturalmente, muitos desejam acompanhar de perto a decisão entre e , marcada para o dia 1º de junho, em Madrid.

Desta forma, a Goal fez um levantamento sobre quanto um viajante brasileiro deve gastar para realizar sua vontade de assistir de perto a um dos maiores jogos do planeta. Confira!

QUANTO CUSTA UMA VIAGEM PARA MADRID?

Um voo de ida e volta do Rio de Janeiro para Madrid com escalas ou conexão, pode custar cerca de R$4.100. Para o mesmo destino, um voo direto pode chegar a R$5.500.

Por outro lado, saindo de os valores sobem um pouco mais: com paradas mais longas, as passagens podem chegar a R$6.000, enquanto um voo direto sai em média R$8.300.

INGRESSOS

Quem quiser assistir ao jogo entre Tottenham e Liverpool terá que desembolsar uma boa grana. Os ingressos estão sendo comercializados por até R$ 40 mil.

Os ingressos oficiais custavam, pelo site da Liga dos Campeões, entre R$ 320 e R$ 2,7 mil, mas esgotaram durante o período de vendas que iniciou em março. De acordo com a Uefa, o Liverpool teve à disposição cerca de 17 mil ingressos, o mesmo número disponível ao Tottenham; outros 23,5 mil são de patrocinadores do torneio.

ONDE FICAR

Permanecendo quatro dias na capital da , o torcedor irá pagar cerca de R$ 9,5 mil em um hotel de três estrelas localizado no Centro. Quatro estrelas, o valor chega a R$ 21 mil.

Vale destacar que o aumento repentino nos valores revoltou e assustou as torcidas. Um fator importante é planejar a viagem. Comprar as passagens com antecedência é uma dica essencial, assim como ficar ligado no início da comercialização dos ingressos.