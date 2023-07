Quanto Cruzeiro e América-MG vão receber pela venda de Vitor Roque

Dupla de Minas Gerais receberão um percentual por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa; Coelho ainda tem percentual dos direitos econômicos

Cruzeiro e América-MG ficam atentos à negociação entre Athletico-PR e Barcelona pela venda de Vitor Roque. Ambos têm direito a um percentual da venda por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA. A Rede do Futebol calculou os números a pedido da GOAL.

A Raposa receberá 1,076% do valor fixo das tratativas, enquanto o Coelho embolsará 0,252% por meio do mecanismo de solidariedade, além de 15% dos direitos econômicos por causa do acordo costurado com o Furacão.

Os percentuais são referentes somente à quantia fixa da negociação. Os valores de variáveis não contemplam mecanismo de solidariedade. O percentual, por outro lado, entra na parte que determina metas.

Em uma negociação avaliada em € 40 milhões, o Cruzeiro ficará com € 430,4 mil (R$ 2,298 milhões), e o América-MG embolsará € 6,1 milhões (R$ 32,580 milhões) — inclui o 0,252% mecanismo de solidariedade e os 15% dos direitos econômicos.

O América-MG ainda terá um percentual em cima das metas estabelecidas na negociação — € 21 milhões se Vitor Roque atingir todos os objetivos estabelecidos no contrato. O Coelho embolsará até € 3,150 milhões (R$ 16,820 milhões) desta forma.

A diretoria do Athletico-PR reconhece que será difícil negociar Vitor Roque pelo valor da multa rescisória para o exterior. O montante estabelecido em contrato é de € 60 milhões. O agente André Cury tem direito a 10% de uma futura venda por meio de uma carta de exclusividade — o percentual será abatido da parte do Furacão.