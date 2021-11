Quantas vezes o Grêmio foi rebaixado para a Série B do Brasileirão?

O Grêmio está muito perto de um novo rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Bahia na noite dessa sexta-feira (26), o time de Vagner Mancini permanece com 36 pontos na 18ª colocação do torneio.

A três rodadas do fim, a equipe vê os dois times acima — Juventude e Bahia — com uma rodada a menos e quatro pontos a mais. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, a probabilidade de rebaixamento do Tricolor gaúcho é de 96,7%.

A nova possibilidade de queda para a Série B do Campeonato Brasileiro abre questionamento sobre a história: quantas vezes o time foi rebaixado?

O Grêmio foi rebaixado em duas oportunidades: a primeira queda aconteceu em 1991, enquanto a segunda ocorreu em 2004.

No primeiro descenso da equipe, o formato do Brasileirão era diferente do atual. À época, o torneio tinha 20 clubes, mas todos jogavam entre si apenas uma vez, em turno único. Os quatro primeiros se classificavam para a semifinal, enquanto os dois últimos eram rebaixados.

O Grêmio ficou na 19ª colocação do Brasileirão daquele ano, com campanha melhor apenas que a do Vitória. O Tricolor gaúcho fez 12 pontos em 19 rodadas, o que significava 32% de aproveitamento. À época, cada triunfo valia dois pontos.

Mais artigos abaixo

Em 2004, o Grêmio voltou a sofrer com um rebaixamento. Com o Brasileiro já disputado por pontos corridos e em dois turnos — a mudança ocorreu em 2003 —, a equipe terminou a competição na lanterna.

Naquela ocasião, o principal torneio nacional contava com 24 participantes. O Tricolor gaúcho fez a pior campanha da competição, com 39 pontos em 46 rodadas. O time obteve nove vitórias, 12 empates e 25 derrotas. Foram 60 gols marcados e 80 sofridos. O rendimento foi de 28,26%.

O Grêmio revive o fantasma da Série B em 2021. Com 34,28% de aproveitamento, a equipe está muito perto de uma nova queda para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.