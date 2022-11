Quantas Copas do Mundo Daniel Alves jogou na carreira?

Após a sua convocação, Dani irá ao Qatar em busca de conquistar o único título relevante que lhe falta na carreira

Apesar de algumas controvérsias entre os torcedores da seleção brasileira, Dani Alves foi convocado por Tite para a Copa do Mundo do Qatar 2022.

O jogador de futebol mais vencedor da história irá buscar no país asiático adicionar a sua galera de troféus o único título que lhe falta e tentará fazê-lo acompanhado por uma extraordinária geração comandada pelo astro Neymar.

A seguir, a GOAL, te mostra quantas Copas do Mundo Dani Alves tem nas costas.

ÁFRICA DO SUL 2010

O atleta fez sua estreia na Copa do Mundo na África do Sul em 2010 e seria o lateral-direito titular do time comandado por Dunga. A Amarelinha ficou nas quartas de final, perdendo para a Holanda.

BRASIL 2014

Jogando em casa, Dani somaria sua segunda Copa do Mundo, treinado por Felipão no Brasil em 2014. A seleção brasileira foi eliminada nas semifinais de forma vexatória por 7 a 1 contra a campeã do mundo daquele ano, a Alemanha.

QATAR 2022

Após uma chamada cheia de polêmicas, Dani Alves estará presente em sua terceira e última Copa do Mundo no Qatar 2022, após a ausência por lesão na Rússia em 2018. Dani trará sua experiência e liderança para uma das melhores gerações do Brasil dos últimos tempos.