Quando Lionel Messi volta a jogar pelo PSG?

O começo de ano de Lionel Messi, atacante do Paris Saint-Germain, não começou da melhor forma possível. Isto porque, o clube francês informou, através de um comunicado, que o argentino testou positivo para Covid-19.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Messi, que passou seu fim de ano com a família na Argentina, está isolado e se recuperando. Além do argentino, o PSG informou que Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala também testaram positivo para o coronavírus.

Com isso, o atacante esteve de fora da vitória do PSG por 4 a 0 sobre o Vennes, pela Copa da França, nesta terça-feira (3) e, provavelmente, perderá outros jogos da equipe francesa.

A GOAL te mostra quando Messi pode estar disponível.

Quando Messi volta a jogar pelo PSG?

Ainda que Messi esteja recuperado, é possível que o argentino fique de fora da lista de relacionados para a próxima partida. Isso em razão de precisar de um tempo maior para se recuperar fisicamente.

O Paris Saint-Germain enfrenta o Lyon no próximo domingo (4), pela Ligue 1, às 16h45 (de Brasília), com alguns desfalques por lesão e Covid-19. Dessa forma, Messi poderá retornar apenas contra o Stade Brestois, pela Ligue 1, no dia 15 de janeiro.

Maurício Pochettino, técnico do PSG, comentou sobre Messi durante sua coletiva de imprensa após o jogo contra o Vannes, pela Copa da França. O treinador disse que ainda não tem notícias sobre uma possível volta do atacante.

“Não temos notícias de Messi de momento e, francamente, para o jogo do Lyon, também não sei. Vamos treinar todos os dias e veremos. Não sei porque a situação muda muito, podemos ser positivos hoje e negativos no dia seguinte.

É um vírus muito estranho e, às vezes, é difícil entender tudo. Temos jogadores com teste positivo, seguimos as regras de isolamento e veremos seu desenvolvimento, esperando que isso aconteça positivamente”, concluiu Maurício Pochettino.

De momento, Messi está isolado após passar o fim do ano em Rosário, na Argentina, enquanto se recupera da Covid-19.