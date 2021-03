Quando é o sorteio das quartas da Liga Europa 2020/21?

Confira todos os detalhes da cerimônia que definirá os próximos confrontos da Uefa Europa League

Apenas oito times seguem vivos em busca do título da na Liga Europa. Os jogos de volta das oitavas já foram decididos e agora os classificados aguradam o sorteio que irá definir o que vem por aí na competição.

A disputa das quartas de final está marcada para abril, mas as emoções já começam nesta sexta-feira (19) com o sorteio dos confrontos. As equipes que seguem vivas na competição são: Ajax, Arsenal, Dínamo Zagreb, Granada, Manchester United, Roma, Slavia Praha e Villarreal.

Confira tudo sobre o sorteio, o chaveamento, os horários e as datas das partidas de quartas de final da Uefa LigaEuropa!

Quando é o sorteio das quartas de final da Liga Europa 2020/21?

O sorteio que definirá os caminhos dos oito clubes restantes na competição acontece nesta sexta-feira, 19 de março, às 8h (de Brasília), junto com a definição dos confrontos da Liga dos Campeões. Além de sortear os confrontos das quartas de final, o evento marca também a definição do chaveamento até a final. Ou seja, após o sorteio, já será possível imaginar os confrontos das semifinais e final.

Como de costume, a cerimônia acontecerá na Cada do Futebol Europeu, sede da Uefa em Nyon, na Suíça.

Para esta fase, não existe nenhum tipo de restrição, logo, todos os times podem enfrentar todos os times a despeito, diferente do que acontece nas oitavas de final (quando os vencedores de cada grupo devem enfrentar os segundos colocados de outras chaves) e qualquer um deles pode ser o mandante no confronto.

Onde assistir o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões 2020/21?

O evento terá transmissão ao vivo na TNT (TNT Sports), na TV fechada, no Facebook Watch, na página da TNT Sports, e também no serviço de streaming Estádio TNT Sports (antigo EI Plus).

Quando são as quartas de final da Liga Europa 2020/21?

Já conhecemos todos os classificados às quartas de final da Europa League: Slavia Praha, Manchester United, Villarreal, Ajax, Granada, Dínamo Zagreb, Arsenal e Roma, que eliminaram, respectivamente, Rangers, Milan, Dínamo de Kiev, Young Boys, Molde, Tottenham, Olympiacos e Shahktar Donetsk, e garatiram as oito vagas na próxima fase.

Após o encerramento dos confrontos de oitavas de final, será realizado um sorteio para a definição dos confrontos das quartas. São as datas:

Jogos de ida

Dias 8 de abril de 2021

Jogos de volta

Dias 15 de abril de 2021

Como foram as oitavas de final da Liga dos Campeões 2020/21?

Os confrontos das oitavas de final da Liga Europa tiveram grandes jogos, como confronto entre Manchester United e Milan, e grande supresas, como a eliminação do Tottenham para o Dínamo Zagreb. Todos os duelos já foram definidos, e os classificados às quartas já são conhecidos.

Resultados das oitavas de final (placares agregados):

Slavia Praha 3 x 1 Rangers

1 Rangers Manchester United 2 x 1 Milan

x 1 Milan Dínamo de Kiev 0 x 4 Villlarreal

Ajax 5 x 0 Young Boys

x 0 Young Boys Granada 3 x 2 Molde

x 2 Molde Dínamo Zagreb 3 x 2 Tottenham

x 2 Tottenham Olympiacos 2 x 3 Arsenal

Roma 5 x 1 Shakhtar Donetsk

Como cada time se classificou?

Slavia Praha

Jogando em casa, o Slavia Praha apenas empatou com o rangers, por a 1 a 1. No jogo de volta, na Escócia, os tchecos chegram a ter dois a mais em campo e conseguiram a vitória por 2 a 0, que garantiu a classificação às quartas de final da competição europeia.

Manchester United

E no duelo mais aguardado das oitvas de final, quem levou a melhor foi o United. Jogando em casa, na ida, os ingleses empataram em 1 a 1 com o Milan, que parecia ter conseguido um bom resultado, no entanto, na volta o United foi melhor. Com um gol de Pogba no começo do segundo tempo, os Red Devils deixaram os italianos no caminho e avançaram na Europa League.

Villarreal

O Villarreal, jogando com o Dínamo de Kiev pela vaga nas quartas, conseguiu duas vitórias pelo mesmo placar na ida e na volta. nas duas ocasiões, o espanhóis venceram o time ucraniano por 2 a 0, sem sustos para conseguir a classificação.

Ajax

O Ajax não teve muitas dificuldades para eliminar o Young Boys nas oitavas. O primeiro jogo, em casa, abriu uma boa vantagem de 3 a 0, que o deixaria confortável até para uma derrota na volta. No entanto, os holandeses só aumentaram o agregado ao fazerem 2 a 0, fora de casa.

Granada

O Granada construiu um bom resultado na ida, quando venceu por 2 a 0, jogando em casa, que o permitiu perder por 2 a 1 quando jogou na Noruega. No agregado, os espanhóis venceram por 4 a 1 e garantiram a classificação às quarta de final.

Dínamo Zagreb

O Zagreb foi, tavlez, a maior surpresa desta fase de quartas de final. O time crota passou pelo Tottenham, de Jose Mourinho, com o resultado no placar agregado. No jogo de ida, os croatas perderam por 2 a 0, resultado que levou pressão para a volta, em casa. Mas o resultado necessários veio, o placar foi 3 a 0 e, com isso, o Zagreb está nas quartas de final da Europa League.

Arsenal

No jogo de ida, fora de casa, o Arsenal conseguiu uma boa vitória por 3 a 1 sobre o Olympiacos, que o deixou os ingleses confortáveis para a volta. Em casa, porém, acabou derrotado por 1 a 0, mas, no placar agregado, a vaga ficou mesmo com o time de Londres.

Roma

E a última vaga nas quartas de final ficou com a Roma. Os italianos conseguiram duas vitórias contra o Shakhtar Donetsk e se classificaram. Na ida, jogando em casa, o placra foi de 3 a 0 e, na volta, na Ucrânia, venceu novamente, desta vez por 2 a 1.

O caminho até a final da Liga dos Campeões 2020/21

O sorteio das quartas de final também define os confrontos das semifinais, de acordo com o mesmo chaveamento. As datas pré definidas pela Uefa para a disputa das semis são: