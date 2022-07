Quando Alex Teixeira estreia pelo Vasco?

Jogador retorna a São Januário, mas ainda espera trâmites legais para poder jogar novamente

A torcida do Vasco vive a expectativa da reestreia de Alex Teixeira pouco mais de 12 anos depois de deixar o São Januário rumo ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Já em terras brasileiras, o atleta ainda não foi inscrito por conta de uma punição da FIFA ao Cruz-Maltino.

O Vasco da Gama deve R$ 1,4 milhão ao ex-treinador do clube, Ricardo Sá Pinto. Como o valor ainda não foi acertado, a FIFA proibiu o time da Colina Histórica de inscrever novos reforços.

Dessa forma, até que o montante seja pago ao treinador português, Alex Teixeira não poderá ser inscrito e, por consequência, não poderá atuar pela equipe carioca.

O Vasco, por sua vez, espera resolver essa situação o quanto antes. De acordo com O Globo, a diretoria vascaína tem valores a receber e quer usar o dinheiro para regularizar a situação.

Há o pagamento das metas que Talles Magno alcançou no New York City, dos EUA, e também a dívida do Boavista, de Portugal, pela compra do lateral-direito, Nathan.

Quando Alex Teixeira reestreia pelo Vasco?

Se os valores forem pagos ao Vasco e o acerto com Sá Pinto acontecer, a punição da FIFA cai e o time carioca já pode inscrever Alex Teixeira na equipe principal.

O Vasco trabalha para Alex voltar a jogar em 31 de julho, quando o Vasco enfrenta a Chapecoense, pela Série B do Brasileirão.

O clube tenta conseguir a liberação do Maracanã para marcar o reencontro de Alex com a torcida vascaína. Em nota oficial, o clube trata a reestreia do jogador não como possibilidade, mas como certeza e usou esse argumento para tentar a liberação do maior estádio do Rio de Janeiro.