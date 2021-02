Quando a CBF vai entregar a taça de campeão do Brasileirão 2020?

Título de campeão brasileiro ficou para ser decidido na última rodada e duas taças devem estar em estádios diferentes

O Brasileirão está se encaminhando para seu ato final. Na quinta-feira (25), acontece a última e decisiva rodada de jogos do campeonato brasileiro. Com apenas dois times tendo possibilidade de serem campeões: Flamengo ou Internacional devem receber a taça de campeão na própria quinta-feira.

De acordo com o repórter Eudes Junior, da TV Globo, a CBF disponibilizará duas taças para o último dia de compromisso da Série A. Um caneco estará no estádio do Morumbi e outro estará no Beira-Rio.

No último dia de jogos da temporada 2020, o líder Flamengo visita o São Paulo, que é um algoz recente do time Rubro-Negro, no Morumbi.

Já o Internacional, que perdeu a primeira posição na penúltima rodada, recebe o Corinthians, que apenas empatou com o Vasco da Gama e praticamente deu adeus às suas ambições de jogar a Libertadores da América em 2021, por outro lado o Vasco ficou apenas à espera da confirmação da queda para a segunda divisão.