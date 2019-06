Qual seria o melhor time para Everton Cebolinha na Europa?

Bayern, Milan e as equipes de Manchester estariam de olho na joia do Grêmio, que é destaque do Brasil na Copa América 2019

Cebolinha talvez seja o maior destaque da seleção brasileira nesta campanha de , e muitos acreditam, inclusive, que o ídolo do sequer voltará a vestir a camisa do Tricolor após o torneio. O próprio jogador já falou em tom de despedida do clube. Romildo Bolzan, presidente gremista, embora tenha dito que não chegaram ofertas da Europa, reconheceu o temor em perder o ponta-esquerda.

Aos 23 anos, o cearense de Maracanaú tem contrato com o Grêmio até 2022 e conta com multa rescisória no valor de 80 milhões de euros [cerca de R$ 350 milhões, dos quais o Tricolor tem direito a 50%]. Dentre os clubes do Velho Continente interessados em seus talentos, estariam e United, e . Mas qual seria a melhor camisa para vestir em uma eventual primeira experiência na Europa?

Manchester City

A equipe treinada por Pep Guardiola foi uma das que mais demonstraram interesse no gremista, e podem ser obrigados a procurarem uma nova opção para a ponta-esquerda dependendo do que aconteça em relação ao alemão Leroy Sané, titular dos Citizens pelo flanco canhoto na conquista da Premier League 2018-19. O alemão, revelado pelo , é alvo de interesse do Bayern de Munique.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

O City também chegou a atuar com Sterling e Mahrez abertos pelo lado esquerdo. Ou seja: Cebolinha teria um grande desafio se cruzar o oceano para vestir a camisa azul de Manchester. Seja com ou sem uma eventual concorrência com Sané.

Curiosidade inútil: Everton Cebolinha em inglês seria Everton "Little Onion".

Bayern de Munique

Caso não consiga ter sucesso na empreitada por Sané, o Bayern [que também não deve tirar Hudson-Odoi do ] poderia ser uma boa opção para o cearense. Na última temporada, os Bávaros se despediram de Franck Ribéry, que dominou a posição na última década no clube. Kingsley Coman vem sendo o único titular mais assíduo. Gnabry também atuou por ali, mas sem tanto destaque.

Uma outra curiosidade é que, além de Ribéry, outro ícone dos Bávaros que deixou a Allianz Arena foi Arjen Robben. Ainda que seja exagero fazer comparações, o estilo de cortar para o meio e chutar de Cebolinha lembra bastante o do holandês – embora seja no lado oposto.

Curiosidade inútil: Everton Cebolinha "traduzido" para o alemão seria Everton Kleine Zwiebel

Milan

O gigante italiano segue na busca para voltar a ser uma potência nacional e continental, e além do histórico excelente com jogadores brasileiros também seria onde Everton, na teoria, poderia chegar com status de titular. Quem ocupa o flanco canhoto no ataque dos Rossoneri costumeiramente é o turco Çallhanoglu, que tem contrato até 2021 no Milan. Castillejo, Borini e Cutrone também se aventuraram pela ponta-esquerda sob o comando de Gennaro Gattuso – que não é mais técnico do time.

Entretanto, a punição por desrespeito às regras do Fair Play Financeiro da UEFA – que tiraram o Milan da próxima – podem fazer com que os italianos sejam criteriosos ao máximo na hora das próximas contratações.

Curiosidade inútil: Everton Cebolinha em italiano seria Everton "Piccola cipolla"

Os Red Devils vivem situação ligeiramente semelhante à do Milan quando a questão é a busca por voltar a ser o que já foi. E Cebolinha poderia ser uma excelente aposta. Afinal de contas, o United conta apenas com o jovem Martial como opção, ao lado de Marcus Rashford – que tem contrato até o final da próxima temporada e negocia renovação. Seria uma disputa equilibrada e em alto nível.

Saiba os detalhes do contrato de Everton com o Grêmio!

Não faltam interessados em Everton. Talvez o único em que talvez tivesse mais dificuldades para somar minutos em campo rapidamente seja o Manchester City, mas ao longo desta Copa América o “extremo desequilibrante” de Tite vem provando que não sente a pressão: veste a camisa pesada e parte pra cima!

Curiosidade inútil: Everton Cebolinha em inglês também poderia ser Everton "Small Onion".