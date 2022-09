Qual o time de Jair Bolsonaro? Para quem torce o presidente do Brasil?

Presidente já usou camisas de vários clubes: de Corinthians a Palmeiras, de Botafogo a Flamengo e mais

Presidente da República no Brasil, Jair Bolsonaro jamais escondeu ser um fã de futebol. Não é novidade no histórico do capitão reformado, mas foi um lado que começou a ganhar mais notoriedade pública antes mesmo de sua eleição para presidente, em 2018. Desde então ele tem aparecido constantemente em eventos esportivos de futebol.

Jair Bolsonaro sequer havia sido oficializado como candidato às eleições presidenciais de 2018 e já aparecia em estádios, especialmente o Maracanã, trajando a camisa dos mais diversos times brasileiros. No Rio de Janeiro, tirou fotos vestindo as camisas de Fluminense, Botafogo, Vasco e Flamengo.

Quando passou a ganhar mais força na sua primeira corrida presidencial, o número de camisas aumentou e seguiu desta forma mesmo depois de sua eleição, em 2018, e antes e durante de sua tentativa de ser reeleito no pleito de 2022. Com todo este cenário, muitos se perguntaram: afinal de contas, qual é o time de Jair Bolsonaro?

Nascido em Glicério, município do estado de São Paulo, Bolsonaro foi batizado em homenagem a Jair Rosa Pinto, grande jogador das décadas 1940 e 1950 que virou ídolo em clubes como Vasco e Palmeiras, além de ter tido passagens por Flamengo, Fluminense, Santos, São Paulo e outros.

Talvez por causa do nome de batismo, Jair Bolsonaro é torcedor confesso do Palmeiras. No Rio de Janeiro adotou o Botafogo antes de, em anos mais recentes, passar a demonstrar preferência pelo Flamengo.

Getty

Em 2018, já eleito presidente, Bolsonaro rompeu com qualquer tipo de protocolo quando resolveu descer ao gramado do Allianz Parque para entregar as medalhas do título brasileiro conquistado pelo Palmeiras. Em 2019, contudo, deu uma guinada ao lado rubro-negro do país.

Além de ter aparecido diversas vezes com a camisa do Flamengo, inclusive levando o então ministro Sergio Moro para uma partida do Rubro-Negro, Bolsonaro já levou uma camisa do Fla em viagem diplomática à China e aos Emirados Árabes Unidos. Além disso, já posou algumas vezes ao lado de dirigentes do clube, com quem tem boa relação, com o ex-técnico flamenguista Jorge Jesus e vários outros jogadores do elenco do clube.

Quando Palmeiras e Flamengo se enfrentaram na final da Libertadores em 2021, o presidente teve que decidir entre dois de seus times favoritos. A torcida pelos rubro-negros (que seriam derrotados na final) foi declarada de forma efusiva: "Antes de agradecer a qualquer coisa, assim como falei em 2019 e deu certo... amanhã somos todos Flamengo!", disse Bolsonaro na ocasião.

Jair Bolsonaro também já apareceu ao menos duas vezes usando camisa de um time não tão conhecido, o São Vicente Atlético Clube, da cidade homônima do litoral paulista.

Na final do Campeonato Carioca de 2021 vencido pelo Fla sobre o Flu, Jair Bolsonaro, mais uma vez, não escondeu a torcida pelo Rubro-Negro. A sua aparição mais recente em estádios foi no estádio Mané Garrincha, em 2022, para torcer pelo Flamengo em jogo contra o Juventude pelo Brasileirão.