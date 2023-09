Qual é a lesão sentida por Arboleda, substituído na final de Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo?

Equatoriano deixou o campo ainda no primeiro tempo

O São Paulo teve um importante desfalque ainda na primeira etapa da final da Copa do Brasil. O zagueiro Arboleda sentiu a parte posterior da coxa esquerda e teve que ser substituído contra o Flamengo, no Morumbi. O equatoriano sentiu um estiramento e fortes dores aos sete minutos de partida e deu lugar a Diego Costa.

O defensor teve uma lesão na última Data Fifa jogando pela seleção do Equador, mas se recuperou a tempo de atuar os 90 minutos da partida de ida da decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo, no Maracanã.

Por ter vencido a partida de ida por 1 a 0 fora de casa, o São Paulo precisa apenas de um empate para levantar o inédito título da Copa do Brasil. Caso perca por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.