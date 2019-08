Qual é o brasileiro com a maior idolatria em um clube europeu? Juninho no Lyon é forte candidato

Kaká, Juninho Pernambucano e Élber são exemplos de atletas brasileiros que se tornaram ídolos em clubes europeus

Não é segredo para ninguém que o futebol brasileiro revelou grandes estrelas em escala internacional. Porém, algumas dessas “jóias nacionais” construíram maior reconhecimento ao ponto de serem considerados ídolos por torcedores de outros países.

O tempo longe do e os títulos conquistado com times de outro continente televantatam por vezes, um debate sobre a falta de identificação dos atletas com a terra natal ao partirem para atuar em outro país. Diego Costa, jogador do é um perfeito exemplo do jogador brasileiro que “trocou” o país de origem pelo o que “acolheu” ao longo da carreira profissional. Brasileiro de origem, o atacante que nasceu em Sergipe, optou por defender a seleção da e em 2013 se naturalizou espanhol.

Ainda assim, outros craques nacionais ganharam espaço no futebol internacional de forma diferente. Juninho Pernambucano, ex-jogador e ídolo do , da , é considerado pela maioria da torcida como o maior jogador da história do clube. Juninho defendeu as cores do clube entre as temporadas de 2001 a 2009 e ao lado de outros compatriotas elevou o patamar da equipe no cenário europeu.

O Lyon, vale lembrar, já foi à casa de craques brasileiros que deixaram o nome na história do clube, exatamente, na “década de ouro” da equipe. Juninho Pernambucano, Caçapa, Cris, Fred e Michel Bastos são alguns dos nomes que conseguiram fazer do Lyon de “apenas” um time francês para um tradicional clube europeu.

Como forma de agradecimento, a torcida francesa homenageou o brasileiro na última sexta-feira (17), antes da goleada por 6 a 0 contra o Angers. Um mosaico ao ex-jogador foi erguido na entrada dos clubes em campo, no Estádio Parc Olympique Lyonnais.

Outros casos similares ao de Juninho como o de Kaká no e Élber no de Munique, reforçam a ideia na qual alguns brasileiros podem ser considerados mais ídolos em outros países do que no Brasil.

KAKÁ

Em 2003, após ter sido revelado nas categorias de base do , Kaká atuou apenas dois anos com o time principal do Tricolor antes de se transferir ao recém campeão europeu, o Milan. A equipe italiana que já contava com outros atletas nacionais como Dida, Cafu, Roque Júnior, Serginho, Rivaldo e Leonardo, se tornaria o principal clube na carreira de Kaká ao lado do .



(Foto: (C)Getty Images)

Kaká chegou a retornar ao Milan, em 2013-14, mas acabou se transferindo ao , dos , logo depois. Com o Milan, Kaká conquistou a em 2003-04, a Supercopa da em 2004, a de 2006-07, uma UEFA Super Cup em 2007 e o Mundial Interclubes de 2007.

ÉLBER

O jogador viveu o melhor momento da carreira como atleta profissional no Bayern München durante o tempo no qual atuou com o time alemão, entre 1997 e 2003. Com o Bayern Giovane Élber marcou 140 gols em 266 partidas, tornando assim, o maior artilheiro estrangeiro do time.



(Foto: N/A)

A artilharia não foi o único marco deixado pelo brasileiro na equipe alemã: Élber venceu quatro - 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2003/04 -, quatro Copas da Liga Alemã, uma Champions League, em 2001, e uma Copa Intercontinental no mesmo ano.