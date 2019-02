Lyon: era de Juninho e 'brasucas' é inspiração nas oitavas da Champions

Destaque europeu entre 2000 e 2010, o Lyon viveu anos de glórias tendo como destaque jogadores brasileiros

O dia tão aguardado para os torcedores do Lyon chegou. Nesta terça-feira (19), a equipe francesa voltará a disputar às oitavas de final da Champions League, após sete anos longe da fase eliminatória da principal competição europeia.

Porém, a tarefa do time não será fácil, já que terá pela frente o poderoso Barcelona. Um adversário que traria uma série mais equilibrada em outros tempos - especialmente na década de 2000 a 2010, quando os 'Olímpicos' se acostumaram a estar entre as forças do continente. Velhos tempos que, porque não, podem servir de motivação para resultados melhores.

Ao lado de seu torcedor, o Lyon encara o Barça no Parc Olympique Lyonnais, às 17h (Brasília). Um novo palco que ainda tenta repetir o sucesso no 'finado' Gerland, estádio que já foi à casa de craques brasileiros que deixaram o nome na história do time, exatamente, na “década de ouro” do Lyon. Juninho Pernambucano, Caçapa, Cris, Fred e Michel Bastos são alguns dos nomes que conseguiram elevar o patamar do Lyon de “apenas” um time francês para um tradicional clube europeu.



No Lyon, Fred empilhou gols tanto no Francês quanto na Europa (Foto: PATRICK HERZOG/AFP/Getty)

Ao todo, entre 2000 e 2010, a equipe conquistou todos os títulos da Ligue 1 da história do clube: as sete taças foram erguidas consecutivamente entre 2001-02 e 2007-08. Além do nacional, os torneios secundários do país também tornaram obsessão do clube. Somente na Supercopa da França, o elenco comandado por brasileiros venceu em seis ocasiões: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Já com a Copa da França somente um título, em 2007-08.

Detentor dos principais títulos franceses, a equipe bateu na trave ao se tratar de vencer a Champions League. Na inédita e única semifinal disputada até o momento pelo Lyon, em 2009-2010, o time perdeu a vaga à grande final para o Bayern de Munique. Ainda com Cris e Michel Bastos no elenco, os brasileiros pouco puderam fazer para evitar as derrotas por 1 a 0, na Alemanha e 0 a 3, na França para o Bayern.



Da esquerda para a direita: Caçapa, Cris e Juninho Pernambucano (Foto: PHILIPPE MERLE/AFP/Getty)

Curiosamente, a classificação às semifinais de 2009-2010 ocorreu um ano após a saída de Juninho Pernambucano para o Al-Gharafa, do Qatar. Desde então, as conquistas do Lyon caíram consideravelmente, e os torcedores tiveram a chance de comemorar somente uma Copa da França, em 2011-12, e uma Supercopa da França, em 2012.

Agora, com a possibilidade de seguir novamente rumo ao todo do futebol europeu, o Lyon terá a oportunidade frente ao Barcelona. Desta vez, os franceses podem contar com três brasileiros no elenco, Rafael, Marcelo e Fernando Marçal, mas longe dos holofotes de estrelas da equipe como costumava ser Juninho.

A partida de volta das oitavas de final entre Barcelona e Lyon será disputada em 3 de março, no Camp Nou.

Se recuperando fisicamente de uma lesão na virilha, Rafael atuou pelo time B e, além de ter sofrido um pênalti na vitória do OL por 2 a 1, o lateral acabou sendo expulso aos 25' do segundo tempo.



Portanto, estaria suspenso no jogo contra o Monaco, domingo que vem. pic.twitter.com/i6dq35qGea — BrasiLyonnais! (@BrasiLyonnais) 18 de fevereiro de 2019

Lyon - participações na Champions League entre 2000 e 2019: