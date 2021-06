Quais são os gols mais rápidos da história do Brasileirão?

Dois jogadores são os repensáveis por balançar as redes mais depressa do Campeonato Brasileiro; veja o top 5

Uma coisa que sempre chama a atenção do torcedor é um gol rápido. Mas não aqueles que saem com um minuto de jogo - esses também -, mas aqueles que acontecem antes de o cronômetro conseguir completar um quarto de uma volta completa. Os gols-relâmpago, há muito tempo, fascinam os fãs do esporte.

No Campeonato Brasileiro, por exemplo, quem balançou as redes mais rápido foi Nivaldo - e depois Dinei repetiu o feito - com apenas oito segundos de jogo. O atacante do Náutico atingiu o feito em 1989, em uma partida contra o Atlético-MG, no Estádio dos Aflitos, e foi apenas em 2008 que alguém conseguiu alcançá-lo. Jogando pelo Vitória, Dinei também marcou aos oito segundos de jogo, em partida contra a Portuguesa.

Para uma comparação básica, o recorde de Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, para correr os 100 metros, establecido em 2009, é de 9,58s.

Os dois nunca foram superados. Outros, porém, chegaram perto. Ceará, do Coritiba, precisou de 11 segundos para balançar as redes contra o Criciúma, em 2003. No mesmo ano, poucos meses depois, Robinho, pelo Santos, deixou o seu com apenas 12 segundos de partida, no duelo contra o São Caetano.

No ano seguinte, Galvão, do Paraná, até tentou, mas não superou o craque do Santos. Contra o Peixe, marcou um gol aos 13 segundos de jogo. Anos antes, em 1995, Marcelo Galvão, do Cruzeiro, já havia atingido a marca dos 13 segundos, em um jogo contra o Corinthians.

Veja o top 5 de gols mais rápidos do Brasileirão:

1) 8 segundos: Nivaldo - Náutico 3 x 2 Atlético-MG, em 18 de outubro de 1989

=1) 8 segundos: Dinei - Vitória 2 x 1 Portuguesa, em 6 de julho de 2008

3) 11 segundos: Ceará - Coritiba 3 x 2 Criciúma, em 27 de julho de 2003

4) 12 segundos: Robinho - Santos 2 x 2 São Caetano, em 11 de outubro de 2003

5) 13 segundos: Galvão - Paraná 3 x 2 Santos, em 21 de abril de 2004

=5) 13 segundos: Marcelo Ramos - Cruzeiro 2 x 0 Corinthians, em 27 de agosto de 1995

*existem algumas controvérsias sobre a contagem de tempo dos gols-relâmpago, neste levantamento, a Goal está considerando o tempo que consta nos registros históricos da Revista Placar.