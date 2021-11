Quais são os clubes com mais títulos de Copa Sul-Americana?

O Athletico Paranaense sagrou-se campeão da Copa Sul-Americana 2021, ao vencer o Red Bull Bragantino por 1x0. Com a conquista, o Furacão chegou ao bi da competição, e já aparece entre os líderes de taças.

Realizada desde 2002 pela CONMEBOL, a Sula é a segunda competição mais importante da América Latina, ficando atrás apenas da Copa Libertadores.

Quem são os principais campeões da Copa Sul-Americana?

Com 20 edições disputadas até aqui, a Sul-Americana tem um grande equilíbrio quando o assunto são seus maiores campeões. Com o título do Furacão neste sábado (20), o top 3 fica empatado.

Os maiores campeões:

Boca Juniors (Argentina) - 2 títulos (2004 e 2005)

Independiente (Argentina) - 2 títulos (2010 e 2017)

Athletico-PR (Brasil) - 2 títulos (2018 e 2021)

LDU Quito (Equador) - 1 título (2009)

River Plate (Argentina) - 1 título (2014)

Lanús (Argentina) - 1 título (2013)

São Paulo (Brasil) - 1 título (2012)

San Lorenzo (Argentina) - 1 título (2002)

Internacional (Brasil) - 1 título (2008)

Santa Fe (Colômbia) - 1 título (2015)

Cienciano (Peru) - 1 título (2003)

Pachuca (México) - 1 título (2007)

Arsenal de Sarandí (Argentina) - 1 título (2007)

Universidad de Chile (Chile) - 1 título (2011)

Chapecoense (Brasil) - 1 título (2016)

Independiente del Valle (Equador) - 1 título (2019)

Defensa y Justicia (Argentina) - 1 título (2020)

Títulos por país





Quando consideramos os países com mais representantes entre os vencedores da Sul-Americana, a Argentina leva a melhor, seguida pelo Brasil.



Argentina - 9 títulos

Brasil - 5 títulos

Equador - 2 títulos

Colômbia - 1 título

México - 1 título

Chile - 1 título

Peru - 1 título A Copa Conmebol



A Sul-Americana é uma espécie de sucessora da antiga Copa Conmebol, disputada originalmente em 1992 e 1999. O grande campeão da copa é o Atlético Mineiro, que levantou a taça duas vezes. Botafogo, São Paulo e Santos foram outros brasileiros a vencer o torneio.