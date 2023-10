Quais clubes brasileiros que mais vezes foram à final da Libertadores?

Confira quais foram os times do Brasil que mais estiveram na decisão da competição internacional e quantas vezes cada um ergueu a taça do torneio

O São Paulo e o Palmeiras são os brasileiros com mais finais de Libertadores. O Tricolor do Morumbi e o Verdão também são, atualmente, ao lado de Santos, Grêmio e Flamengo os clubes que mais vezes conquistaram a América, com três títulos no total. Além desses, a lista de maiores finalistas brasileiros da Libertadores ainda conta com Cruzeiro, Internacional, Flamengo e Athletico.

Exceção feita ao Fluminense, que em 2023 chegou à sua segunda decisão (a primeira foi em 2008), os outros clubes do Brasil que chegaram à final do torneio realizaram o feito apenas uma vez: Corinthians (2012) e Atlético-MG (2013) foram campeões, e o São Caetano (2002) terminou com o vice.

Veja abaixo quais são os clubes brasileiros que mais vezes chegaram à final da Libertadores da América e quantos títulos cada um deles conquistou.

1º - São Paulo - Finalista em 1974, 1992, 1993, 1994, 2005 e 2006 - Tricampeão (1992, 1993 e 2005)

Getty

1º - Palmeiras - Finalista em 1961, 1968, 1999, 2000, 2020 e 2021 - Tricampeão (1999, 2020 e 2021)

Getty Images

2º - Grêmio - Finalista em 1983, 1984, 1995, 2007 e 2017 - Tricampeão (1983, 1995 e 2017)

Getty

2º - Santos - Finalista em 1962, 1963, 2003, 2011 e 2020 - Tricampeão (1962, 1963 e 2011)

5º - Flamengo - Finalista em 1981, 2019, 2021 e 2022 - Bicampeão (1981 e 2019)

Flamengo Troféu Libertadores 201909. Picture

5º - Cruzeiro - Finalista em 1976, 1977, 1997 e 2009 - Bicampeão (1976 e 1997)

Reprodução

7º - Internacional - Finalista em 1980, 2006 e 2010 - Bicampeão (2006 e 2010)

8º - Athletico - Finalista em 2005 e 2022 - Nenhum título

Getty Images

9º - Fluminense - Finalista em 2008 e 2023 - vice em 2008

Marcelo Gonçalves/Fluminense

10º - Corinthians - Finalista e campeão em 2012

Archivo

10º - Atlético-MG - Finalista e campeão em 2013

10º - São Caetano - Finalista em 2002 - Nenhum título