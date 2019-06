Era Jesus e Rafinha: Quais as novidades do Flamengo após folga na Copa América?

Rubro-negro se prepara para voltar mais forte ao Campeonato Brasileiro

O fim da folga durante a marca o início de uma era no . Nesta semana, o português Jorge Jesus iniciou oficialmente seu trabalho no dia a dia do futebol do clube. A equipe rubro-negra busca encerrar seu jejum de títulos grandes e volta reforçada.

Jesus foi anunciado como substituto de Abel Braga em 1º de junho, ainda com o Brasileirão em disputa, e somente com o fim da folga que os atletas receberam enquanto a Copa América é disputada começou a comandar treinamentos. O português ainda não tem o elenco completo, já que Trauco, Cuellar e Arrascaeta estão com suas seleções no torneio continental.

Enquanto aguarda o trio estrangeiro, o lusitano já viu a chegada de um reforço de peso. O lateral direito Rafinha foi apresentado na última terça-feira e chegou empolgado: "O é um gigante europeu, o Flamengo é um gigante do . E eu estou muito feliz de estar aqui".

O defensor de 33 anos entra na lista de contratações valorizadas realizadas pelo Flamengo nesta temporada. No início do ano, o clube trouxe os atacantes Bruno Henrique e Gabigol, o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Arrascaeta. O lateral esquerdo Filipe Luís, que está na Copa América com a seleção brasileira, também pode ser contratado.

Enquanto isso, o Fla fez caixa com a venda do volante Jean Lucas para o . O meio-campista estava emprestado para o e foi negociado por cerca de R$ 34 milhões.

O Flamengo está na terceira colocação do Brasileirão com 17 pontos. O retorno da competição será um duelo contra o no Maracanã, às 11h de 14 de julho, um domingo.