PSG veta festa de Messi pela Copa no Parc des Princes

Dentro do clube, existe o temor de que os torcedores recebam o jogador negativamente, já que a Argentina conquistou o título Mundial diante da França

O Paris Saint-Germain decidiu que Lionel Messi não será homenageado por conta da conquista da Copa do Mundo 2022, no Qatar, antes do jogo contra o Angers, nesta quarta-feira (11), pela Ligue 1, no Parque dos Príncipes, segundo o jornal Le Parisien.

Segundo a publicação, o clube acredita que o atacante já recebeu todas as honras no seu retorno e não há necessidade de uma nova homenagem no estádio. Além disso, internamente, existe um medo que tenha uma reação negativa por parte dos torcedores, já que a Argentina conquistou o título sobre a França.

O clube prefere deixar que a torcida faça a recepção para Lionel Messi por conta própria. Segundo o Le Parisien, o jogador entendeu os argumentos apresentados pelo PSG e não ficou chato pelo ausência da homenagem em sua volta.

Nos últimos dias, o argentino retornou aos treinamentos após um período de descanso por conta da conquista e foi parabenizado pelo no Camp des Loges, centro de treinamento do clube.

Apesar de Messi não ter a chance de exibir o troféu da Copa no Parque dos Príncipes, o argentino está à disposição do técnico Christophe Galtier contra o Angers, ao contrário do também finalista da Copa do Mundo, Kylian Mbappé.

Agora, resta saber se Messi terá condições de jogo para iniciar a partida como titular ou se será escalado na reserva. Pelo clube, nesta temporada, o jogador marcou 12 gols e 14 assistências em 19 partidas disputadas.