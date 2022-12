PSG x Paris FC ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (16), pelo amistoso; veja como acompanhar ao vivo na internet

PSG e Paris FC entram em campo nesta sexta-feira (16), às 6h (de Brasília), no Centre d'entraînement Ooredoo, em amistoso. A partida terá transmissão ao vivo do One Football, no streaming.

Antes da temporada paralisada para a Copa do Mundo, o PSG somava sete vitórias consecutivas em todas as competições, liderando a Ligue 1 neste momento com 41 pontos, enquanto o Paris FC aparece na 12ª posição na tabela da Ligue 2.

O PSG entrará em campo sem Messi e Mbappé, que se enfrentarão na final do Mundial de 2022 no próximo domingo (18), com o confronto entre Argentina x França. Já Neymar, que defendeu a Seleção Brasileira, está no Brasil descansando.

Prováveis escalações

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Ramos, Bernat; Soler, Vitinha, Verratti, Mendes, Ruiz; Sarabia, Sanches, Ekitike.

Escalação do provável Paris FC: Filipovic; Bernauer, Chergui, Lefort, Hanin; Mandouki; Gory, Phiri, Iglesias, Kebbal; Guilavogui.

Desfalques

PSG

Mbappé, Messi, Neymar, Marquinhos participaram da Copa do Mundo.

Paris FC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 16 de dezembro de 2022

• Horário: 6h (de Brasília)

• Local: Centre d'entraînement Ooredoo – FRA