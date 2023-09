PSG x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Parisienses iniciam a disputa pelo título inédito nesta terça-feira (19); veja como acompanhar na TV e na internet

Na luta pelo título da Champions League, o PSG fará a sua estreia contra o Borussia Dortmund, na tarde desta terça-feira (19), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com várias alterações no plantel, incluindo as saídas de Lionel Messi e Neymar, o PSG começa uma nova jornada em busca do tão desejado título da Liga dos Campeões, tendo Kylian Mbappé como sua estrela principal. No entanto, o treinador Luis Enrique enfatizou que, para alcançar o topo, é necessário um elenco completo, e não apenas 11 jogadores.

"Mbappé pode guiar-nos ao sucesso na Liga dos Campeões? Para ganhar a Liga dos Campeões, é preciso uma grande equipa. Não só 11 jogadores, mas 23, e todos os jogadores têm de estar prontos para jogar, para entrar, seja qual for o papel que tenham em cada jogo", afirmou.

"O PSG tem uma boa atitude; Não desistem, jogam até o último minuto e pressionam muito. As batalhas são intensas; eles correm com e sem a bola e tentam jogar do jeito que eu quero. O público sabe o que está vendo e quer os melhores resultados possíveis, mas acredito que o comportamento e a atitude dos jogadores merecem um 10/10", completou.

Do outro lado, o Borussia Dortmund conquistou o título da Liga dos Campeões em 1996/97 e alcançou a final na temporada 2012/13, na qual o Bayern venceu o adversário por 2 a 1. No ano passado, o BVB conseguiu apenas duas vitórias na fase de grupos e foi eliminado pelo Chelsea nas oitavas de final.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico no duelo entre PSG e Borussia Dortmund. Em quatro jogos disputados, foram dois empates e uma vitória para cada lado. No último encontro válido pelas oitavas de final da Champions League 2019/20, os parisienses venceram por 2 a 0.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernándes; Ugarte, Vitinha e Zaire-Emery; Dembelé, Mbappé e Asensio. Técnico: Luis Enrique.

Borussia Dortmund: Kobel, Wolf, Suele, Schlotterbeck e Bensebaini; E. Can, Sabitzer e Branndt; Malen; Adeyemi e Haller. Técnico: Edin Terzić.

Desfalques

PSG

Marco Asensio, Sergio Rico e Lee Kang-in seguem fora.

Borussia Dortmund

Thomas Meunier, Mateu Morey e Julien Duranville são desfalques.

Quando é?