PSG apresenta nova camisa com Neymar em destaque

Apesar de notícias sobre possível saída, camisa 10 divide estrelato de vídeo com Mbappé

O Paris St. Germain publicou no fim deste domingo as primeiras imagens de seu uniforme para a próxima temporada. A camisa volta a contar com listras brancas ao redor da faixa vermelha que divide a peça ao meio.

Para divulgar o item, o postou em suas redes sociais imagens de jogadores trajando o uniforme. No vídeo promocional, Neymar e Kylian Mbappé são os atletas com mais destaque, sendo que o zagueiro Marquinhos também participa da peça.

O atacante brasileiro é especulado para deixar o clube parisiense. Enquanto lida com problemas extracampo e recuperação de nova lesão, Neymar estaria na mira do Barcelona para um retorno.