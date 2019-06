PSG ainda resiste e deve dificultar ida de Neymar para o Barcelona, diz TV

De acordo com informações do Telefoot, o Paris Saint-Germain não descarta a saída do atleta, mas exige preço alto para liberá-lo

No começo era apenas um boato. Então cresceu de forma constante. Agora, definitivamente se tornou um dos hits do verão. É compreensível, claro, que há desejo do brasileiro Neymar sair do Parc des Princes.

Desde a vontade do presidente do de modificar o panorama do campeão da e a nova lesão do jogador da seleção, não há mais um dia sem que um novo elemento seja adicionado para a longa lista de pistas sugerindo que, de fato, há algo acontecendo ao redor do ex-jogador do .

No entanto, de acordo com as últimas informações publicadas pela Telefoot, o Paris Saint-Germain não estaria aberto a negociações para um possível início de sua participação no , sendo muito firme nesta questão.

"O Paris Saint-Germain ainda não está aberto a uma transferência do internacional brasileiro neste verão. Apesar das novas trocas entre as pessoas envolvidas nesta questão, o presidente do , Nasser Al-Khelaïfi, permanece inflexível no caso do brasileiro", afirmou o programa TF1, que diz que o próprio Lionel Messi vai trabalhar para o retorno de seu ex-parceiro à Catalunha.

"Um membro do plantel do Barça, que não é outro senão Lionel Messi, está pressionando para um retorno do brasileiro à Catalunha neste verão, muito perto de Neymar, e em fase esportiva com o nº 10, o argentino tem voz que conta no FC Barcelona", explica o Telefoot.