Problema? Cruzeiro tem folha salarial maior que 15 clubes da Série B somados

O clube mineiro ocuparia a sétima colocação no ranking da Série A

O jornalista Mauro Cezar Pereira, do Uol, apurou os valores das folhas de pagamento em CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) dos times da do Campeonato Brasileiro. O , recém chegado à segunda divisão, está na liderança disparada como o time que mais paga aos seus jogadores.

Rebaixado em 2019, o clube mineiro gasta com salários R$ 5 milhões mensais, o que é maior do que a folha de outros 15 clubes da Série B somados - ou os seis que ocupa da segunda à sétima colocação do ranking, que somam R$ 4,82 milhões no custo mensal de seus jogadores.

Gastando mensalmente 83 vezes o que o gasta, o Cruzeiro apareceria, ainda, em sétimo lugar do ranking da Série A - atrás apenas dos gigantes , , , , e do rival, Atlético-MG.

Mais times

Depois do rebaixamento diversos jogadores deixaram o time, alguns por iniciativa própria e outros por iniciativa do Cruzeiro para, justamente diminuir a enorme folha que não combinava com a realidade do clube - que passa por uma grave crise política e financeira. Ainda assim, mesmo com a redução de R$ 2,6 milhões, a continua com os pagamentos aos jogadores bastante elevados.

Mais artigos abaixo

Segundo o levantamento do BR Contracts, até cerca de 40% dos valores recebidos pelos jogadores cruzeirenses mensalmente equivalem aos direitos de imagem.

Confira as folhas de pagamento mensais em CLT dos times da Série B de 2020:

Cruzeiro - R$ 5 milhões* - R$ 1 milhão - R$ 1 milhão Avaí - R$ 920 mil - R$ 800 mil -SP - R$ 600 mil - R$ 500 mil - R$ 500 mil - R$ 400 mil* Oeste - R$ 400 mil Paraná - R$ 400 mil - R$ 350 mil Br. - R$ 300 mil* CRB - R$ 300mil - R$ 300mil Juventude - R$ 200mil* Cuiabá - R$ 200mil Operário-PR - R$ 200mil Confiança - R$ 100mil Sampaio Corrêa - R$ 60mil

*sem o salário treinador registrado